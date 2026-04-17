Bancolombia suspenderá temporalmente algunos servicios este fin de semana: fecha y hora exacta

Semanas después de la caída que generó múltiples reportes de usuarios en todo el país, Bancolombia anunció una nueva jornada de mantenimiento tecnológico que afectará temporalmente algunos de sus servicios digitales. La restricción aplicará tanto para quienes usan la aplicación móvil Mi Bancolombia como para los clientes que acceden a la Sucursal Virtual Personas, dos de los principales canales digitales del banco.

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La entidad recomendó a los clientes programar con anticipación los movimientos que requieran realizar con dinero guardado en bolsillos o trasladarlo antes del inicio del mantenimiento. Según el banco, la actualización hace parte de los procesos periódicos que se realizan sobre la infraestructura tecnológica con el fin de mantener el funcionamiento de los servicios financieros digitales.

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Bancolombia explicó que estas labores hacen parte de una actividad de rutina que busca garantizar la estabilidad de los sistemas y reducir fallas operativas en el futuro. Mientras se ejecutan los trabajos técnicos, los clientes no podrán utilizar los servicios mencionados, aunque podrán seguir realizando pagos con tarjetas débito o crédito en establecimientos físicos y retirar dinero en cajeros automáticos.



Los mantenimientos que tendrá Bancolombia en abril 2026

La entidad financiera anunció por medio de sus canales ofque llevará a cabo varias jornadas de mantenimiento técnico en algunos de sus canales digitales durante la madrugada de los días 19, 20 y 22 de abril. Según informó la entidad, estas actividades forman parte de rutinas técnicas destinadas a actualizar y optimizar el funcionamiento de sus plataformas.



El primer mantenimiento programado se realizará el domingo 19 de abril, entre las 3:00 de la mañana y las 5:00 de la mañana. Durante este periodo, no estarán disponibles los servicios relacionados con PSE (Pagos Seguros en Línea) y el Botón Bancolombia, herramientas utilizadas frecuentemente por clientes para realizar pagos en línea, transferencias y compras electrónicas.

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Un segundo mantenimiento está previsto para el lunes 20 de abril, también entre las 3:00 de la mañana y las 5:00 de la mañana. Durante ese intervalo, nuevamente se verán afectados los servicios de PSE y el Botón Bancolombia, por lo que las operaciones que dependan de estos sistemas deberán realizarse antes o después del horario señalado.

Posteriormente, el miércoles 22 de abril, se desarrollará otra jornada de mantenimiento, esta vez entre las 3:00 de la mañana y las 4:00 de la mañana. Durante esta hora, algunos canales virtuales, incluida la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, podrían presentar interrupciones o no estar disponibles temporalmente.

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La entidad indicó que, mientras se adelantan las labores técnicas del 22 de abril, los usuarios podrán seguir utilizando alternativas presenciales como los cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo o realizar pagos con tarjetas físicas en comercios.



Bancolombia advierte sobre mensajes de texto fraudulentos

Bancolombia emitió una advertencia a sus clientes sobre una nueva modalidad de estafa que circula a través de mensajes de texto. Los delincuentes están enviando mensajes que parecen provenir de Bancolombia, informando sobre la activación de seguros no solicitados y sugiriendo que los usuarios pueden cancelarlos a través de un enlace proporcionado en el mensaje. Un ejemplo de estos mensajes es el siguiente: "Se le informa que hoy 08/04/2026 quedo activa su póliza CARD-F por $159.099. mensuales. Si no está conforme, puede cancelarla aquí: (link fraudulento)".

Además de este, hay otro mensaje de texto que han usado criminales haciéndose pasar por Bancolombia: "Bancolombia informa que hoy dd/mm/aaaa se activó su seguro por $198.470. ¿No fuiste tú? Puedes cancelar el cargo aquí: (adjuntan link fraudulento)".

Este tipo de mensaje es un claro intento de estafa. Bancolombia explicó que sus enlaces siempre comienzan con "bancol.co", por lo que cualquier URL diferente podría ser un indicativo de fraude. La entidad recomienda a sus clientes no interactuar con estos mensajes ni hacer clic en los enlaces proporcionados. "Si te llega un mensaje con frases como "si no está conforme" y un enlace extraño, ¡no caigas! Todos nuestros enlaces empiezan con bancol.co. ¿Tienes dudas? Llama siempre a nuestras líneas oficiales", recalcó la entidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co