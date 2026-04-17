Rapero D4vd es arrestado por asesinato de Celeste Rivas, su novia de 14 años

Parece que finalmente habrá justicia en el caso de asesinato de Celeste Rivas, una hispana de 14 años cuyo cuerpo descuartizado fue hallado dentro del baúl de un carro Tesla abandonado en un depósito de Hollywood. Se ha confirmado que el astro emergente del rap D4vd fue arrestado por su posible conexión con la muerte de la adolescente.

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La policía de Los Ángeles detalló que arrestó al músico, cuyo verdadero nombre es David Burke, "por el asesinato de Celeste Rivas". El rapero, de 21 años y residente de Los Ángeles, permanecerá "detenido sin derecho a fianza".

La Fiscalía de Los Ángeles dijo a la AFP en un comunicado estar al tanto del arresto. "Se espera que el caso sea presentado ante la División de Delitos Mayores, momento en el cual los fiscales revisarán los hechos y las pruebas para determinar si existe evidencia suficiente para presentar cargos". Agregó que espera tener una actualización del caso el lunes "una vez que se haya tomado una decisión sobre la presentación de cargos".



Lo que se sabe sobre el caso

Desde abril de 2024, Celeste Rivas -con 13 años- abandonó su casa sin dejar rastro y tan solo en mayo del mismo año hizo una última llamada a su familia. Desde entonces, se había reportado su desaparición e iniciado una búsqueda que terminó trágicamente el 8 de septiembre de 2025, cuando el cuerpo de la menor fue hallado en estado de descomposición en el maletero de un carro del rapero D4vd, un día después del que habría sido el cumpleaños número 15 de la joven.



La policía acudió a un depósito de carros en Hollywood tras quejas de los vecinos que reportaron un olor pútrido en el lugar. En ese momento, el departamento forense precisó que el cuerpo podría haber pasado un largo período de tiempo dentro del carro. La causa de la muerte está bajo investigación.



La mamá de Celeste habló con TMZ y reveló que, para el momento de la desaparición, Celeste tenía un novio llamado David, pero no sabía si se trataba de David Anthony Burke, más conocido como D4vd.

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Sin embargo, fueron los mismos amigos de D4vd los que confirmaron que el rapero sostenía una relación amorosa con Celeste, a quien hacía pasar por mayor de edad con IDs falsos, agregaron que tenían entendido que la joven era una estudiante de la Universidad del Sur de California y estimaron que su edad era de alrededor de 19 años. Detallaron también que la joven solía asistir a fiestas en locales con restricción para menores de edad, lo que dio pie para que nunca dudaran que ella era mayor. Con este detalle se determinó que la relación habría iniciado cuando ella tenía tan solo 11 años y él 17.

En esa época, el artista estaba en la recta final de una gira mundial que fue interrumpida abruptamente en medio de la conmoción por el caso. El rapero saltó a la fama en 2022 luego de que su canción 'Romantic Homicide' se convirtiera en un éxito de TikTok, una anción que tras el hallazgo sin vida de la joven se calificó en redes sociales como una dedicatoria premonitoria para su novia.

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En la canción, D4vd dice: "En el fondo de mi mente, Moriste / Y ni siquiera llore / No, ni una sola lágrima / Y estoy harto de esperar pacientemente / A alguien que ni llegará". Y continúa: "En el fondo de mi mente / Te maté / Y ni siquiera me arrepiento / No puedo creer que lo dije / Pero es verdad / Te odio".

Las sospechas contra el rapero, que primero fue señalado como sospechoso, se agravaron cuando, según los documentos judiciales presentados en Texas, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles y fiscales de Los Ángeles intentaron obligar al padre, madre y hermano del cantante a declarar ante un gran jurado. Ninguna de estas personas se presentó para declarar.

Se conoció que los familiares del rapero intentaron bloquear la medida recurriendo a un juez en Texas. El togado denegó las impugnaciones de la familia y, además, ordenó a los testigos de Burke comparecer para declarar la semana del 9 de febrero de 2026. Teniendo en cuenta que los procedimientos del gran jurado son secretos hasta que se presente una acusación formal, se desconoce si comparecieron o no.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL