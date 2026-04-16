Estados Unidos restringirá visas a quienes apoyen a “adversarios” y está revisando redes sociales

En un movimiento que refuerza significativamente los controles de seguridad nacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció en los últimos días una serie de medidas de control que incluyen la revocación de visas a individuos vinculados con intereses contrarios a Washington y una ampliación masiva de la vigilancia de las redes sociales para los solicitantes de diversos tipos de visados.

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Este jueves 16 de abril, el Departamento de Estado publicó un breve comunicado en el cual informó que la administración comenzó a aplicar una política ampliada que busca restringir el ingreso a territorio estadounidense de individuos provenientes de países del hemisferio occidental que brinden apoyo a "adversarios" de los Estados Unidos.



Según el organismo, estas acciones tienen como objetivo frenar a quienes intentan socavar los intereses estadounidenses en la región. De hecho, detallaron que el Departamento de Estado ya ha tomado medidas concretas contra 26 individuos en varios países, como parte de un esfuerzo continuo por promover la seguridad y prosperidad regional.



“La Administración Trump continúa trabajando por el pueblo estadounidense y promoviendo la seguridad y prosperidad de nuestra región”, detalló el Departamento de Estado en un trino en la red social X.

The State Department is restricting U.S. visas for individuals from countries in our hemisphere who support our adversaries in undermining America’s interests in our region. Under the newly expanded policy, we have already taken action against 26 individuals in several countries.… — Department of State (@StateDept) April 16, 2026

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Departamento de Estado verificará redes sociales

Unas semanas atrás, el Departamento de Estado también informó que, a partir del 30 de marzo de 2026, el proceso de selección y verificación de antecedentes se volverá significativamente más riguroso. De esta manera, ampliará la revisión de la presencia en línea de los solicitantes para incluir categorías de visas que anteriormente no estaban sujetas a este nivel de escrutinio.

Entre las nuevas categorías de visas de no inmigrante que estarán sujetas a esta revisión de redes sociales se encuentran:



Todos los dependientes de visas H-3.

Trabajadores domésticos bajo las categorías C-3 y G-5.

Prometidos y sus hijos (K-1, K-2, K-3).

Visitantes de intercambio cultural y religioso (Q, R-1, R-2).

Categorías especiales como las visas S, T y U.

Estas clasificaciones se suman a las que ya estaban bajo vigilancia, como las visas de trabajo H-1B, las de estudiantes (F, M) y los visitantes de intercambio (J).



El requisito del perfil "público"

Una de las directrices más estrictas de esta nueva política exige que todos los solicitantes de las categorías mencionadas ajusten la configuración de privacidad de sus perfiles en redes sociales a "público" o "abierto". El objetivo declarado es facilitar que el Departamento de Estado utilice toda la información disponible para identificar a personas que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública de los Estados Unidos.

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Las autoridades migratorias de ese país hicieron énfasis en que la concesión de un visado es una cuestión de seguridad nacional. Según los documentos oficiales, los solicitantes deben demostrar fehacientemente su elegibilidad y su intención de participar únicamente en actividades compatibles con los términos de su admisión.

"Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho", destacó el comunicado del Departamento de Estado, subrayando que el país se mantendrá vigilante para garantizar que quienes solicitan la admisión no tengan la intención de perjudicar a los ciudadanos estadounidenses ni a los intereses nacionales.

Estados Unidos se prepara para recibir a miles de visitantes durante junio y julio por el Mundial de fútbol de la Fifa que reunirá a 48 países, por lo que ha endurecido sus medidas migratorias. Además, el gobierno de Donald Trump atraviesa un conflicto con Irán, que tiene en alerta al mundo.

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