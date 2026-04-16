En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DÍA CÍVICO
CASO COLMENARES
SERGIO FAJARDO
SUPERSALUD
PATRULLERA CARTAGENA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos restringirá visas a quienes apoyen a “adversarios” y está revisando redes sociales

Estados Unidos restringirá visas a quienes apoyen a “adversarios” y está revisando redes sociales

La administración de Donald Trump se prepara para recibir a miles de visitantes por el Mundial de fútbol de la Fifa. El Departamento de Estado informó que ya ha tomado medidas concretas contra 26 personas en varios países de la región.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 16 de abr, 2026
Comparta en:
Administración Trump advierte sobre las visas.
Administración Trump advierte sobre las visas.
Afp y Gett

En un movimiento que refuerza significativamente los controles de seguridad nacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció en los últimos días una serie de medidas de control que incluyen la revocación de visas a individuos vinculados con intereses contrarios a Washington y una ampliación masiva de la vigilancia de las redes sociales para los solicitantes de diversos tipos de visados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. El extraño sermón religioso del secretario de Guerra de EE. UU.: citó a personaje de "Pulp Fiction"
    Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU. Samuel L. Jackson en "Pulp Fiction".
    Saul Loeb/AFP/Miramax
    MUNDO

    El extraño sermón religioso del secretario de Guerra de EE. UU.: citó a personaje de "Pulp Fiction"

  2. Migrantes expulsados de Chile.
    Migrantes expulsados de Chile.
    AFP / Ministerio del Interior de Chile
    MUNDO

    ¿Por qué el gobierno de Kast en Chile expulsó a 19 colombianos y a otros extranjeros?

Este jueves 16 de abril, el Departamento de Estado publicó un breve comunicado en el cual informó que la administración comenzó a aplicar una política ampliada que busca restringir el ingreso a territorio estadounidense de individuos provenientes de países del hemisferio occidental que brinden apoyo a "adversarios" de los Estados Unidos.

Según el organismo, estas acciones tienen como objetivo frenar a quienes intentan socavar los intereses estadounidenses en la región. De hecho, detallaron que el Departamento de Estado ya ha tomado medidas concretas contra 26 individuos en varios países, como parte de un esfuerzo continuo por promover la seguridad y prosperidad regional.

“La Administración Trump continúa trabajando por el pueblo estadounidense y promoviendo la seguridad y prosperidad de nuestra región”, detalló el Departamento de Estado en un trino en la red social X.

Publicidad

Departamento de Estado verificará redes sociales

Unas semanas atrás, el Departamento de Estado también informó que, a partir del 30 de marzo de 2026, el proceso de selección y verificación de antecedentes se volverá significativamente más riguroso. De esta manera, ampliará la revisión de la presencia en línea de los solicitantes para incluir categorías de visas que anteriormente no estaban sujetas a este nivel de escrutinio.

Entre las nuevas categorías de visas de no inmigrante que estarán sujetas a esta revisión de redes sociales se encuentran:

  • Todos los dependientes de visas H-3.
  • Trabajadores domésticos bajo las categorías C-3 y G-5.
  • Prometidos y sus hijos (K-1, K-2, K-3).
  • Visitantes de intercambio cultural y religioso (Q, R-1, R-2).
  • Categorías especiales como las visas S, T y U.

Estas clasificaciones se suman a las que ya estaban bajo vigilancia, como las visas de trabajo H-1B, las de estudiantes (F, M) y los visitantes de intercambio (J).

El requisito del perfil "público"

Una de las directrices más estrictas de esta nueva política exige que todos los solicitantes de las categorías mencionadas ajusten la configuración de privacidad de sus perfiles en redes sociales a "público" o "abierto". El objetivo declarado es facilitar que el Departamento de Estado utilice toda la información disponible para identificar a personas que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública de los Estados Unidos.

Publicidad

Las autoridades migratorias de ese país hicieron énfasis en que la concesión de un visado es una cuestión de seguridad nacional. Según los documentos oficiales, los solicitantes deben demostrar fehacientemente su elegibilidad y su intención de participar únicamente en actividades compatibles con los términos de su admisión.

"Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho", destacó el comunicado del Departamento de Estado, subrayando que el país se mantendrá vigilante para garantizar que quienes solicitan la admisión no tengan la intención de perjudicar a los ciudadanos estadounidenses ni a los intereses nacionales.

Estados Unidos se prepara para recibir a miles de visitantes durante junio y julio por el Mundial de fútbol de la Fifa que reunirá a 48 países, por lo que ha endurecido sus medidas migratorias. Además, el gobierno de Donald Trump atraviesa un conflicto con Irán, que tiene en alerta al mundo.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Visa americana

Embajada de Estados Unidos

Donald Trump

Publicidad

Publicidad

Publicidad