Habla desde el hospital hijo de capitán de embarcación atacada por Armada del Perú en río Putumayo

Se siguen conociendo nuevos detalles del incidente internacional que se registró el 12 de abril en el río Putumayo, cuando un remolcador de carga colombiana, en confusos hechos, fue abordado por la Armada del Perú en un hecho en el que murió el capitán de la nave, José Miguel Gutiérrez, de 82 años y resultó herido su hijo Miguel Gutiérrez, quien habló con Noticias Caracol desde un hospital en Bogotá, donde que se encuentra recuperándose.



El recorrido de la embarcación colombiana atacada por Armada de Perú

El 5 de abril, la nave colombiana salió de Puerto Asís con rumbo a Leticia. El grupo de connacionales que iba a bordo siempre hace un recorrido de aproximadamente 13 días hasta llegar a la capital del Amazonas. Llevaban 250 toneladas de carga y tenían consigo los documentos requeridos.

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Cuando llegaron a Puerto Leguízamo, hicieron el control respectivo con las autoridades. Luego, cuando se acercaban al sitio conocido como El Estrecho, que significaba el 60% del recorrido, fueron abordados por una embarcación tipo piraña, que son lanchas de guerra de la Armada del Perú.



"Ellos iban era a atacarnos": Miguel Gutiérrez

Miguel Gutiérrez, hijo de José Miguel Gutiérrez, le contó a Noticias Caracol detalles sobre la interceptación: “Nos que detuviéramos la embarcación y que apagáramos motores porque eran la Armada de Guerra del Perú. “En el momento nosotros estamos en pena maniobra, nosotros no podemos apagar la embarcación”.

Agregó que “la embarcación tiene una bandera colombiana y está señalizada en tres puntos más en los bongos que están identificados sus nombres con sus números de patentes. Ellos en ningún momento vinieron con buenas intenciones. Ellos iban era a atacarnos”.



"Ellos invadieron territorio colombiano": marinero colombiano herido por Armada del Perú

Miguel señaló que en el momento de lo sucedido “yo les gritaba, ‘déjennos, déjennos que ya vamos maniobrando, no podemos detener la embarcación”. Ellos decían que apagáramos motores de la embarcación, que iba a quedar en la deriva. Yo les decía, ‘somos comerciantes’, les grité varias veces, ‘somos gente de bien, no somos bandidos; por favor, bajen las armas, no nos vayan a disparar. ¿Qué está pasando?’ Y prácticamente estábamos ya en territorio colombiano. Ellos invadieron territorio colombiano”.



La versión de los peruanos fue que ellos recibieron disparos de una banda criminal, que, en consecuencia, se presentó este intercambio de disparos y que se llevaron a dos marineros.



"No teníamos armas": marinero herido por Armada de Perú

Ante esta afirmación, el navegante herido dijo que “los marineros estaban empujando el remolcador para el bongo en la punta para darle maniobrabilidad y quedar contracorriente para poder arrimar la embarcación. Los señores se los llevaron detenidos. En ningún momento nosotros teníamos armas. Las herramientas que nosotros tenemos y los marineros tienen son una de sondear el canal del río y un radio de comunicación para comunicarnos con el piloto para cualquier eventualidad en la punta del bongo”.



En cuanto al homicidio de su papá, de 82 años, y los disparos que recibieron, Miguel relató que su padre cuando fue asesinado “estaba sentado en la banca del remolcador. En el remador tenemos una banquita donde se sienta todo el mundo. Yo lo único que escuché fue la ráfaga. Yo lo único que alcancé fue a correr. Mi esposa estaba en el camarote conmigo, con mi bebé de un año y 4 meses. Gracias a Dios, no hubo más muertes, ni mi hijo ni mi mujer. Yo me tiré al lado de la cama y le supliqué a mi mujer, ‘amor, estoy herido, nos están disparando, no sé qué está pasando. Por favor, llame y pida ayuda. No salga, espere que pasen los disparos’. Pasaron las ráfagas e inmediatamente ella se comunicó con mi madre, y comenzaron a bregar, a ver cómo nos colaboraban con la comunidad”.

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Agregó que “yo trato de tranquilizarme, de yo casi no podía respirar. Yo supuse que tenía perforado un pulmón”.

Finalmente, sobre la posición que llevarán en este caso, Miguel señaló que “mi padre fue una persona muy conocida, muy conocida en el río, muy querido, fue una persona muy transparente, que toda la vida había trabajado para conseguir lo suyo, una persona íntegra y un buen transportador. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables que hicieron este hecho respondan ante la ley y que el asesinato de mi padre no quede impune”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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