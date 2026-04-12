Hombre inocente pagó varios años de cárcel por tener nombre parecido a delincuente en Colombia

"Mi nombre es José Williams López Rubiano y estoy aquí por un error", expresa a Séptimo Día un tolimense de 60 años que está pagando una condena en la prisión de la Picaleña, en Ibagué, por un asesinato que él asegura no cometió. Aunque tiene pruebas a su favor, las autoridades lo capturaron y condenaron porque su nombre es similar al del supuesto responsable: José William López Rubio.

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En medio de lágrimas, López Rubiano le pregunta a Dios por qué se encuentra privado de la libertad. Asegura que su alegría se acabó el 10 de enero de 2023, cuando llegó a la cárcel, condenado a 26 años por el asesinato de una mujer en Bogotá.



El crimen por el que lo condenaron

Los hechos que llevaron a la cárcel a José Williams López Rubiano, un hombre tolimense y con una discapacidad en sus piernas, ocurrieron en Bogotá en el año 2001. Se trata del asesinato de Luz Esperanza García de López el 9 de marzo de ese año.

El expediente del caso cuenta con las declaraciones de algunos testigos del ataque contra la mujer en una esquina de la ciudad, quienes señalaron que el asesino huyó en una motocicleta hacia el Norte de la capital. En una rápida acción de las autoridades, ese mismo día se logra capturar al conductor de la moto, quien asegura que lo único que sabe es que el hombre que lo contrató se llama William.



Foto: Séptimo Día

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La información que dio ese hombre a las autoridades que investigaron el asesinato es que fue contactado por medio de un biper.

Ese día, a la hora que ocurrió el crimen, José Williams López asegura que se encontraba en su natal Mariquita, Tolima, atendiendo su puesto de dulces en la calle. Sus amigos y familiares han declarado que, efectivamente, hay testigos de que ese día el mariquiteño no estaba en Bogotá.



¿Por qué fue capturado José Williams?

La pesadilla de José Williams López Rubiano comenzó el 12 de diciembre de 2022, cuando viajaba junto a su familia por una vía de Mariquita, Tolima, con la intención de ir a ver una casa que iban a comprar. Nancy Daza, amiga de la familia, los acompañaba ese día y señaló que fueron detenidos por unos policías que estaban haciendo labores en la zona.

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"Cada uno les paso la cédula, José estaba tranquilo, yo en ningún momento vi a José preocupado. Los policías empezaron a mirar a José y miraban la cédula y le dijeron que se bajara del carro. Lo primero en lo que se fijaron fue en sus pies por su discapacidad, pero aún así nos dijeron que quedaba detenido", recuerda Daza.

José Williams, por su parte, todavía recuerda que ese día acompañó con total tranquilidad a los policías, pues "el que nada debe, nada teme" y estaba seguro que todo se trataba de una confusión que sería aclarada muy pronto.



Los errores de la justicia que llevaron a José Williams a la cárcel

Yesid Fernando Jarro es el abogado penalista que representa a José Williams López desde el día que fue capturado, y quien ha batallado a su lado durante tres años y tres meses para demostrar su inocencia. El profesional detalló los errores que ha encontrado en todo este proceso y la confusión que llevó a su representado a prisión.

En ese entonces, las autoridades lograron llegar a la empresa que vendió el biper desde el cual se contactó al motociclista. "La empresa les muestra una fotocopia de una contraseña con la que se adquirió el biper, una contraseña que nosotros hemos demostrado con un trabajo juicioso de criminalistica que era falsa", señala.

Con ese documento falso se desencadenó una ola de errores que llevaron a una captura injusta más de 20 años después. Lo que hizo el responsable fue falsificar una contraseña de una cédula de ciudadanía y con esa misma falsificar un contrato de compra del biper. El investigador Fernando Rodríguez junto a su equipo ha encontrado por lo menos nueve pruebas técnicas que demuestran los errores de las autoridades y la inocencia de José Williams.

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Lo más curioso, el nombre que registra en la contraseña falsa es: José William López Rubio que, aunque parecido no es el de José Williams López Rubiano, quien está pagando la condena.

Foto: Séptimo Día

Una de las pruebas más contundentes es la discapacidad de López Rubiano, los abogados y sus amigos señalan que nació con pie equinovaro, algo que le impide correr, montar bicicleta y moto. "Yo nunca he ido a Bogotá, yo no puedo correr, no sé montar ni cicla ni carro. Lo único que tienen es el número de cédula", señala.



Justicia para José Williams

El 16 de marzo de 2026, el abogado de José Williams recibió un correo del juzgado en el que se encuentra el caso del mariquiteño. "Ya se dieron cuenta que se trata de una homonimia, una persona privada de la libertad por homonimia. Sé que es producto de la visita de Séptimo Día y la jueza va a comparar para tomar una decisión", detalla Yesid Fernando Jarro.

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Efectivamente, dos semanas después, la jueza 10 de ejecución de penas de Ibagué envió una respuesta a Séptimo Día sobre este caso, señalando que ordenó la libertad inmediata de José Williams López Rubiano. Las cámaras de este programa, su abogado y familia acudieron el 27 de marzo de este año a la cárcel la Picaleña parabuscar al mariquiteño que recobró su libertad.