Debate EN VIVO: candidatos responden cómo piensan garantizar abastecimiento de gas en Colombia

A poco más de un mes para que los colombianos asistan a las urnas, este jueves 16 de abril, a las 7 de la noche, cuatro de los aspirantes a la Presidencia de la República (Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras) se encontrarán en el debate 'Colombia decide su energía', realizado por Noticias Caracol en colaboración con representantes de los gremios económicos y del sector mineroenergético: Naturgas, Andesco, ACP, Andeg, ACM y Andi.

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El debate se realiza cuando Colombia se encuentra a las puertas de una tormenta en materia energética, pues se calcula que en cinco años se agotarán las reservas de gas y en siete las de petróleo, una encrucijada para el sector mineroenergético que es clave para la economía del país y para los hogares, pues impacta en las tarifas de servicios públicos. ¿Qué piensan los candidatos sobre esta crisis? ¿Cómo resolverían el problema si llegaran a la Presidencia este 31 de mayo? Siga, minuto a minuto, la conversación de los aspirantes a la Casa de Nariño desde la ciudad de Cartagena:



¿Cómo van a garantizar abastecimiento del gas en Colombia?

Sergio Fajardo: "Viene el fenómeno de El Niño, y tenemos que prepararnos para importar, tener las plantas regasificadoras listas porque las vamos a necesitar de inmediato, y eso va a significar una tarifas que probablemente serán más alta (...) En frente de La Guajira tenemos la gran riqueza, pozos Sirius, donde hay gas suficiente para cubrir nuestra demanda por más de 10 años. Vamos a avanzar en la exploración".

Paloma Valencia: "La gran batalla por la transición energética en Colombia no son los combustibles fósiles, es detener la deforestación del Amazonas, por eso nosotros tenemos que sacar nuestro gas, tenemos que hacer fracking, y necesitamos una modificación de las licencias ambientales, no para que sean flojas sino para que sean rápidas, ordenando el territorio".

Roy Barreras: "Sin petróleo no hay paraíso, y sin gas no hay transición, ni tampoco hay fertilizantes (...) Si no sacamos el petróleo y el gas, nos quedamos sin energías limpias. La transición hay que programarla en el tiempo, cuando se hace abruptamente caemos en el absurdo de pagar el triple del precio del gas teniendo recursos propios".

Claudia López:

¿Cómo piensan reconstruir la democracia?

Claudia López: "Tengo plena confianza en la democracia, que los ciudadanos van a confrontar las propuestas (...) Nuestra democracia no es perfecta, nunca lo ha sido, pero en los último 40 años ha mejorado, hemos superado a los carteles, a los paramilitares, a las Farc, hoy tenemos desafíos muy distintos".

"Tengo plena confianza en la democracia, que los ciudadanos van a confrontar las propuestas (...) Nuestra democracia no es perfecta, nunca lo ha sido, pero en los último 40 años ha mejorado, hemos superado a los carteles, a los paramilitares, a las Farc, hoy tenemos desafíos muy distintos". Sergio Fajardo: "Hoy estamos presentando un cómite para cuidar la Constitución de Colombia, y la mejor forma de hacerlo es respetarla, y cada uno de nosotros tiene una trayectoria, como se ha comportado, como se respeta esa separación de poderes, las oportunidades que esa misma Constitución nos da para reformarla (...) Es una actitud y una forma de gobernar".

"Hoy estamos presentando un cómite para cuidar la Constitución de Colombia, y la mejor forma de hacerlo es respetarla, y cada uno de nosotros tiene una trayectoria, como se ha comportado, como se respeta esa separación de poderes, las oportunidades que esa misma Constitución nos da para reformarla (...) Es una actitud y una forma de gobernar". Paloma Valencia: "La democracia necesita confianza, y no hay confianza cuando estamos ante la mayor crisis de la salud que hemos vivido en la historia reciente, y nos nombran dos personas que están acusadas de corrupción (...) Hay que producir resultados, hay que lograr que los colombianos vean que la política sí transforma el mundo".

"La democracia necesita confianza, y no hay confianza cuando estamos ante la mayor crisis de la salud que hemos vivido en la historia reciente, y nos nombran dos personas que están acusadas de corrupción (...) Hay que producir resultados, hay que lograr que los colombianos vean que la política sí transforma el mundo". Roy Barreras: "Mi pregunta para los colombianos es, cualquiera que sea su predilección sobre por quién pretenden votar, pregúntense si esa persona es capaz de generar confianza y unidad en el país, si es capaz de resolver los problemas".

"Mi pregunta para los colombianos es, cualquiera que sea su predilección sobre por quién pretenden votar, pregúntense si esa persona es capaz de generar confianza y unidad en el país, si es capaz de resolver los problemas".

6:30 Llegan los candidatos

Los cuatro candidatos empiezan a llegar al Centro de Convenciones del congreso de Naturgas, y dicen sus primeras opiniones relacionadas con la crisis energética. Paloma Valencia, del Centro Democrático, afirmó que "mientras los combustibles fósiles se sigan usando en el mundo, las naciones en vía de desarrollo como la nuestra, que no han contaminado, tienen derecho a utilizarlos". Por su parte, Claudia López aseguró: "Creo que Colombia necesita energía barata, que la gente del Caribe no esté pagando tarifas absurdas, la región que tiene más recursos energéticos del país".



Asimismo, Roy Barreras mencionó: "La minería no puede estigmatizarse, debemos hacerla ambientalmente sostenible, pero vamos a sacar la riqueza de Colombia para que la gente tenga empleo e ingresos". Por su parte, Sergio Fajardo, dijo que busca explicar cómo debe ser una transición energética con "una riqueza que nosotros tenemos y este Gobierno ha despreciado".

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