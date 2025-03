Bancolombia vuelve a alertar a clientes sobre modalidad de estafa: ojo con este mensaje sobre póliza

En Colombia, las estafas son una preocupación constante para los ciudadanos. Los delincuentes emplean diversas tácticas para engañar a las víctimas y obtener beneficios económicos ilícitos. Una de las modalidades más comunes es la estafa telefónica, donde utilizan llamadas para engañar a las víctimas. Pueden hacerse pasar por familiares en emergencia, autoridades que solicitan dinero para liberar a un ser querido, o representantes de empresas que ofrecen premios falsos. El objetivo es generar pánico o confianza para que la víctima realice transferencias de dinero.



Bancolombia vuelve a advertir sobre modalidad de estafa

Bancolombia ha emitido una nueva advertencia a sus clientes sobre una modalidad de estafa que ha estado circulando en Colombia. La entidad financiera ha identificado dos mensajes de texto fraudulentos que pretenden engañar a los usuarios, haciéndoles creer que se ha activado una póliza no solicitada en sus cuentas. "¡Que el fraude no te engañe! 👀 Esos mensajes no son enviados por nosotros", enfatizó Bancolombia a través de sus redes sociales.

El primer mensaje que alerta Bancolombia es el siguiente: "Se le informa que hoy 12/03/2025 quedo activa su poliza CARD-F por $159.099. mensuales. Si no esta conforme, puede cancelarla aquí (link fraudulento)".

La entidad también advirtió sobre esta notificación: "Bancolombia le informa que hoy 14/03/2025 se activo su poliza por 189.780 Si no esta de acuerdo, Puede cancelar el cargo aquí: (link fraudulento)".

Bancolombia alerta sobre mensajes de texto con fines de estafa - Bancolombia

Recomendaciones para no caer en estafas

Bancolombia ha instado a sus clientes a ser cautelosos y a verificar la autenticidad de cualquier mensaje recibido. La entidad financiera ha proporcionado varias recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes:



Desconfíe de los mensajes no solicitados: Especialmente aquellos que contienen enlaces o que piden información personal. Si recibe un mensaje sospechoso, lo más recomendable es verificar su autenticidad, contactando directamente a la entidad bancaria a través de sus canales oficiales.

Evite hacer clic en enlaces desconocidos: En lugar de interactuar con los enlaces en mensajes de texto, se sugiere ingresar manualmente la dirección del sitio web de Bancolombia en su navegador.

Nunca comparta información personal por mensaje de texto o correo electrónico: Bancolombia enfatizó que no solicitará nunca datos sensibles a través de estos medios.

De otro lado, es muy importante que los usuarios mantengan su sistema operativo y aplicaciones al día para protegerse contra vulnerabilidades que puedan ser explotadas por los atacantes. Tenga presente que los mensajes de estafa, por lo general, presentan errores ortográficos. ¡No se confíe!

"Ten presente que Bancolombia nunca cobra ningún tipo de comisión por la solicitud de productos o servicios financieros. Reporta a Bancolombia cualquier sospecha de fraude, mala práctica o intervención de terceros no vinculados con la entidad", agregó la entidad.

Ojo a la alerta que lanza Bancolombia sobre estadas a través de mensajes de texto - Google Maps

Otras modalidades comunes de estafa en Colombia

Una de ellas es la estafa informática, que ha proliferado con el aumento de la interconexión de dispositivos y sistemas a través de internet. Los delincuentes utilizan correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales para obtener información personal y financiera. El phishing, donde se envían correos electrónicos fraudulentos que parecen legítimos, es una técnica común. Estos suelen incluir enlaces a sitios web falsos que imitan a los portales oficiales de bancos y otras instituciones.

La estafa inmobiliaria también es una preocupación significativa. Los estafadores ofrecen propiedades inexistentes o utilizan documentos falsificados para vender inmuebles. Las víctimas realizan pagos anticipados o entregan información personal, solo para descubrir que han sido engañadas. Este tipo de estafa puede tener consecuencias graves, ya que las víctimas pueden perder grandes sumas de dinero y enfrentar dificultades legales.

La suplantación de identidad también ha afectado a muchos colombianos. Los delincuentes obtienen información personal de las víctimas y la utilizan para realizar transacciones fraudulentas. Esto puede incluir la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de créditos, o la realización de compras en línea. La suplantación de identidad puede tener un impacto duradero en la vida de las víctimas, afectando su historial crediticio y su seguridad financiera.

Alerta emitida por Bancolombia sobre la modalidad de estafa a través de mensajes de texto - Getty Images