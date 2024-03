¿Caída de utilidades de Ecopetrol en 2023 es preocupante?

Luego de los resultados de Ecopetrol en los que se evidenció un desplome de las ganancias de la compañía en 2023 de más del 40%, diferentes sectores han analizado dichos resultados.



Catorce billones menos de ganancias quedaron para Ecopetrol en 2023. El desplome, según el presidente de la compañía, Ricardo Roa, se debe a cuatro factores:



Hubo un precio mayor del petróleo internacional en 2022, comparado con el de 2023, que cayó en promedio 17 dólares por barril.

Mayor tasa de tributación, consecuencia de la reforma del 2022.

Altos costos de energía.

Bloqueos sociales.

Lo preocupante para diferentes analistas es que, pese a que la producción de 737.000 barriles por día es la segunda cifra histórica de la compañía, como también explica el propio presidente de Ecopetrol, hay efectos negativos en las reservas, lo que quiere decir una menor disponibilidad de petróleo en años.



"Eso que aparece como una buena noticia no lo es tanto, porque estamos gastando petróleo, pero no lo estamos reponiendo y no lo estamos reponiendo por un hecho que es más grave, porque han disminuido la inversión", señala Aurelio Suárez, analista económico en Blu Radio.

Exministros de Hacienda, como José Manuel Restrepo, indican que, pese a que hay un resultado agridulce, el aumento de los barriles producidos de petróleo en 2023 es positivo para las finanzas del Gobierno.

“Se contó con casi 58 billones de pesos de trasferencias al Gobierno nacional para financiación del presupuesto de la nación, 11% del mismo", destacó José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda.

En Noticias Caracol Ahora, otro exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, resaltó lo que, para él, el Gobierno está haciendo bien sobre el futuro de los hidrocarburos.

"Lo que yo dije que fue una victoria fue precisamente el acuerdo de que se mantenían vigentes todos los contratos de exploración ya firmados, que eran más de 200”, afirmó.

Por el desplome en las ganancias de Ecopetrol, para el presente año, la empresa propone el pago de un dividendo de $312 por acción, monto que cae 47,39% frente a los $593 pagados en 2023.