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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Noche hoy domingo 27 de septiembre de 2026: número ganador y quinta balota

Caribeña Noche hoy domingo 27 de septiembre de 2026: número ganador y quinta balota

El sorteo de este domingo se realizará a las 8:30 p. m. y aquí podrá consultar las cifras ganadoras una vez sean confirmadas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de sept, 2026
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La Caribeña Noche: los números de hoy sábado 29 de agosto de 2026; revise su juego
Resultados Caribeña Noche -
Canva - Caribeña Noche

Los participantes del chance Caribeña Noche esperan conocer este domingo 27 de septiembre de 2026 la combinación que resulte seleccionada en el sorteo nocturno. La jornada está prevista para las 8:30 p. m., horario en el que se realiza habitualmente esta extracción. Por el momento, el resultado correspondiente a este sábado no ha sido publicado. En esta nota se actualizarán las cifras una vez se conozca oficialmente el número ganador y la quinta balota.

Resultado de Caribeña Noche del 27 de septiembre

  • Número ganador: 9797
  • Quinta balota: 8

La combinación de cuatro dígitos se obtiene mediante el sorteo correspondiente y sirve como referencia para las diferentes modalidades de apuesta. La quinta balota corresponde al número adicional que acompaña el resultado principal.

¿Cómo se juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche es un juego de chance en el que el participante selecciona una combinación numérica y define el monto que desea apostar, de acuerdo con las modalidades disponibles.

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Entre las alternativas se encuentran las apuestas de cuatro, tres y dos cifras, además de las opciones relacionadas con las últimas cifras del número ganador. Los montos de los premios dependen del tipo de apuesta y del valor invertido.
Las apuestas pueden realizarse a través de puntos de venta autorizados y de las plataformas habilitadas por los operadores correspondientes.

¿Qué debe hacer si su número resulta ganador?

Después de conocer el resultado, es importante revisar que las cifras del tiquete coincidan exactamente con la combinación publicada.

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El comprobante de la apuesta debe conservarse en buen estado y sin alteraciones que puedan impedir su validación. Para reclamar un premio, el ganador deberá acudir a un punto autorizado y presentar el tiquete junto con el documento de identidad cuando sea requerido. En los premios de mayor cuantía pueden aplicarse los procedimientos y retenciones establecidos por la normativa colombiana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.
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