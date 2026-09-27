¿Qué cayó en Chontico Día hoy? Resultado del domingo 27 de septiembre de 2026

Este domingo 27 de septiembre se realiza un nuevo sorteo de Chontico Día, uno de los juegos de chance que se juega diariamente en Colombia. El resultado se encuentra por definir y se conocerá después del sorteo programado para la 1:00 p.m.

Resultado de Chontico Día hoy

El número ganador de Chontico Día de este domingo y la quinta cifra están pendientes. Una vez se conozcan los datos oficiales, los jugadores podrán verificar si coinciden con sus apuestas.



Número ganador: por definir.

Quinta cifra: por definir.

¿Cómo se juega Chontico Día?

Chontico es un juego de chance asociado al Valle del Cauca. Para participar, el jugador selecciona un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y realiza su apuesta a través de los canales autorizados.

El juego cuenta con modalidades que permiten apostar a diferentes cantidades de cifras. Las condiciones y los premios dependen de la modalidad elegida y de las reglas vigentes del operador.



¿Dónde consultar el resultado?

Después de la realización del sorteo, los participantes pueden consultar el número ganador y la quinta cifra en los canales oficiales del juego. También es importante revisar cuidadosamente el comprobante de la apuesta y conservarlo para verificar el resultado.



El número ganador de Chontico Día de este domingo 27 de septiembre se actualizará cuando finalice el sorteo.

Tienes razón. El cobro debe explicarse con pasos concretos. Puedes incluir este apartado en la nota:

Publicidad

¿Cómo cobrar un premio de Chontico Día?

El procedimiento depende del valor ganado. Para premios inferiores a $100.000, el ganador puede solicitar el pago en el punto de venta donde compró el tiquete, presentando el comprobante original en buen estado.

Si el premio es de $100.000 o más, debe seguir estos pasos:



Verifique el resultado: confirme que el número y la modalidad de su apuesta coincidan con los ganadores. Conserve el tiquete original: no lo bote, altere ni entregue a terceros. Diligencie el respaldo: escriba los datos personales solicitados en la parte posterior del tiquete. Acuda a un punto autorizado: diríjase a una oficina o punto de pago habilitado por el operador. Presente los documentos: debe ser mayor de edad y llevar el tiquete original y una fotocopia de la cédula de ciudadanía. Complete la validación: el operador revisará el comprobante y podrá solicitar documentos adicionales, como el RUT o formularios tributarios, según el monto del premio. Reciba el pago: para premios de este rango, el pago puede realizarse mediante cheque, que deberá cobrarse en una entidad bancaria autorizada.

El premio debe reclamarse dentro del plazo legal de un año contado desde la fecha del sorteo.

Publicidad

Importante: los requisitos y el lugar de pago pueden variar según el operador y el monto. Antes de desplazarse, confirme el procedimiento con el canal oficial donde realizó la apuesta.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL