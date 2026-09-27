Sinuano Noche: resultados de hoy domingo 27 de septiembre de 2026: ¿cuál es el número ganador?

Sinuano, una de las modalidades de chance más populares en Colombia, realiza su sorteo en la modalidad Noche este domingo 27 de septiembre de 2026. El nombre de este juego hace referencia al río Sinú, uno de los principales cuerpos de agua de Córdoba, región donde tiene origen esta denominación.



Resultado de Sinuano Noche hoy 27 de septiembre

El número ganador y la quinta cifra correspondientes al sorteo de este lunes serán incorporados en esta sección una vez finalice la jornada.



Número ganador: 1766

1766 Quinta cifra: 9

Sinuano Noche permite realizar apuestas con números de hasta cuatro dígitos, desde 0000 hasta 9999. Dependiendo de la modalidad elegida, los jugadores pueden participar por diferentes tipos de aciertos sobre las cifras seleccionadas. El sorteo se realiza a las 10:30 p.m. y es transmitido por Telecaribe, bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.



¿Cómo se juega Sinuano Noche?

Los participantes pueden escoger una combinación de hasta cuatro números y seleccionar entre las modalidades disponibles de acuerdo con el tipo de acierto que buscan. Entre las alternativas mencionadas para este chance se encuentran:



Cuatro cifras: permite participar con un número de cuatro dígitos.

Tres cifras: contempla las tres primeras o las tres últimas cifras, según la modalidad.

Dos cifras o Pata: corresponde a los dos últimos números.

Una cifra o Uña: tiene en cuenta el último dígito.

La Quinta: corresponde a la balota adicional que acompaña el resultado principal.

Los valores de las apuestas pueden variar de acuerdo con la modalidad y la red autorizada en la que se realice el juego.sabe



¿Dónde se puede jugar Sinuano?

Las apuestas de Sinuano se pueden realizar a través de redes autorizadas, entre ellas SuperGIROS y Record, además de las plataformas digitales oficiales habilitadas para este juego.

Una vez publicado el resultado de Sinuano Noche de este lunes 21 de septiembre, los jugadores pueden verificar las cifras obtenidas con los números registrados en su tiquete.



¿Cómo consultar y reclamar un premio?

Si el resultado coincide con la modalidad jugada, es importante conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación.

Para efectuar el cobro se debe presentar el documento y el formulario original, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada tipo de premio. En los casos de mayor cuantía, pueden aplicarse los procedimientos y retenciones establecidos por la normativa colombiana.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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