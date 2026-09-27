Fiscal Luz Adriana Camargo responde a las dudas que hay sobre escándalos de corrupción en Colombia

Después de 2 años de silencio, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y respondió los temas polémicos que han rodeado su gestión. Reconoció que las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre alias Calarcá fueron la base para investigarlo y reactivar su orden de captura y habló sobre otros polémicos procesos como el caso de la UNGRD, qué responde a la denuncia de la fiscal del caso Nicolás Petro sobre supuesta interferencia, por qué no han extraditado a ‘Papá pitufo’, la acusación contra el expresidente de Ecopetrol y si hay nuevas líneas de investigación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, entre otros hechos.



Empezó diciendo que ha cumplido lo que dijo al inicio de su gestión, que esta no iba a ser “para ayudar a nadie”. Según ella, lo ha mantenido “letra a letra, así ha sido. Lo primero que yo tendría que decir es que nuestra Fiscalía es una Fiscalía sin agenda, y eso nos ha generado ataques de lado y lado, de los lados del país que hacen parte de la polarización. Y le pongo dos ejemplos claros que muestran eso: todo lo que tiene que ver con el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo, incluida la acusación contra los dos ministros de Estado y contra el director del Dapre, quien nos puso encima a todo el petrismo y a las personas que hacen parte del Pacto Histórico, entendiendo que hacíamos parte de una agenda política contra el gobierno. Y no hacía mucho, la apertura de investigación en el caso de expresidente Álvaro Uribe, donde nuevamente nos ponen como enemigos que la corriente política que defiende el expresidente. La verdad es que en la Fiscalía es muy difícil hacer amigos. Nosotros no venimos acá a hacer amigos. Es una labor donde hay que perseguir un lado y otro allí donde haya delitos sin agenda política”.



Situación de orden público en Santa Marta y La Guajira

Según la fiscal, “en ese territorio hay dos actores criminales: están efectivamente los Conquistadores de la Sierra, pero también hay una ofensiva del Clan del Golfo. La ofensiva que ha habido también es importante referirlo, es una ofensiva que coincide con el gobierno del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, pero es una ofensiva judicial. Los dos casos, tanto el de La Guajira como en el caso de Santa Marta, corresponden a actividades que se hacen en el marco de la judicialización que nosotros tenemos pendiente de personas de ese grupo criminal, órdenes de captura que estamos haciendo efectivas o que pretendemos hacer efectivas”.

Agrega que “la ofensiva contra el crimen organizado viene desarrollándose, probablemente, no contra actores de mucha relevancia que hacían parte de las mesas de negociación y que en desarrollo de ello podían tener suspendidas o tenían suspendidas las órdenes de captura, pero sí de personas que participaban en estas organizaciones criminales. De hecho, en lo que va corrido de este año, nosotros hemos ejecutado a nivel de órdenes de captura para la delegada de crimen organizado 1.375 órdenes de captura, que no es una es una cifra insignificante. Y tenemos a nivel de seguridad territorial, que también es un dato importante, 4.900 órdenes de captura ejecutadas. Esto también hace parte de una promesa que nosotros hicimos, que es que nosotros queríamos investigar para capturar y no capturar para investigar. Pero sí hay que admitir que el tema de haber reactivado las órdenes de captura, pues obviamente nos permite llegar a actores criminales tan relevantes como esas diligencias contra el ‘Cholo’, que es un personaje de primer nivel de Conquistadores de la Sierra”.



¿La paz total fue un fracaso?

Al ser preguntada sobre este tema, Luz Adriana Camargo dijo que “ese proceso no permitió que hiciéramos efectivas órdenes de captura contra personas que participaban de las mesas de diálogo, que normalmente son las personas que representan a estas organizaciones armadas. Y eso con ocasión de ese modelo de paz que escogió el Gobierno nacional y que reguló a través de la Ley 2272 de 2022, que en realidad es una apuesta que hace cada gobierno que llega, que viene y le da vida cuatro años más a una ley muy vieja del año 97, que es la 418, que es la ley a través de la cual cada gobierno hace su apuesta de manejo de orden público, o perspectivas de paz, o cómo se va a plantear ese tema de sometimiento o de acogimiento, en fin, dependiendo de cuál sea la línea del jefe de Estado”.

Sobre si fue un fracaso, contestó que a su consideración “esa paz total tuvo muchísimas dificultades para que fuese exitosa y no lo fue. Lo primero que yo creo es que haber planteado un modelo de diálogos regionales demandaba una gran capacidad de planeación, que yo la vi ausente, porque eso significa tener muchos diálogos abiertos simultáneamente. Pero, además, tenía un segundo problema que es muy complejo para unos diálogos de esta naturaleza, y es que en términos generales, usted puede plantear acuerdos con quien ejerce ese mando, no con mandos medios. Y en realidad estos diálogos regionales llevaron un poco a tener esos diálogos dispersos, por un lado. Y por otro lado, yo creo que una cosa definitiva que fue, a mi modo de ver, falta de voluntad real de los actores criminales de querer llegar a acuerdos serios de paz”.



¿Por qué la Fiscalía no había investigado a Calarcá tras informe de Noticias Caracol?

La fiscal recordó que “a Calarcá se le declaró persona ausente porque a él se le convocó a una audiencia de imputación, no asistió y se le declaró persona ausente y se le imputaron los delitos cometidos durante las mesas de diálogo”.



De nuevo dijo que “gracias a esa información de Noticias Caracol, tuvimos oportunidad de recuperar la información que estaba en poder de los investigadores del caso, que trabajan con nuestra fiscal de crimen organizado, que estaba ocupada, nada más ni nada menos, que en el tema del atentado contra los policías del helicóptero de Amalfi, y de una serie de crímenes que también son atribuibles al frente de 36 de las disidencias de las Farc, que delinquen ahí en el bajo Cauca antioqueño”. Explicó que no habían llegado a la información revelada por el medio porque se necesitan “unos equipos de investigación tremendamente fuertes donde pudiéramos detectar todas las líneas posibles de investigación, eso no sucede. Estaba en la extracción forense y no se había llegado al análisis de esa información. Pero yo quiero decirle que esa información fue la que sirvió de base para hacer la imputación a Calarcá”.



Relaciones de la Fiscalía con EE. UU.

Aseguró que “las relaciones de la Fiscalía con Estados Unidos han sido buenas desde el principio de mi gestión por una razón muy simple, y es que la Fiscalía trabaja de la mano con Estados Unidos. Nosotros tenemos al menos siete grupos operativos integrados con personas de investigadores que apoyan nuestras labores y personal nuestro, tanto de Policía Judicial de la Policía Nacional, como del CTI, y esa es una labor que se desarrolla desde hace por lo menos 25 años”.



Al ser preguntada por un supuesto disgusto de EE. UU. por una comunicación del ente acusador que decía: “La Fiscalía General de la Nación celebraría con gran entusiasmo un apoyo más cercano de Estados Unidos, consistente en acompañamiento de los diálogos de paz”, Luz Adriana Camargo respondió: “Yo no recuerdo esa comunicación. La voy a buscar y voy a mirar en qué contexto está expresado. Lo que quisiera recordar es que en alguna oportunidad que empezábamos la Fiscalía había tensiones por lo que tenía que ver con la suspensión de las órdenes de captura, porque se entendía que esto era una especie de colaboración de la Fiscalía hacia el Gobierno nacional. Le aclaro en qué contexto se pudo escribir esa frase. Se entendía que era una colaboración nuestra hacia el Gobierno nacional que podía afectar la operatividad que nosotros desarrollamos a través de básicamente nuestro mecanismo de cooperación internacional, que es la extradición. Pero yo también quiero recordarle que lo que terminó definiendo la Fiscalía es que la suspensión de las órdenes de captura no podía cobijar nada distinto a las órdenes de captura nacionales, no aquellas con fines de extradición. Y tal vez si usted hace memoria, recordará que buena parte de la molestia que tuvo el Gobierno nacional conmigo tuvo que ver con la captura que se hizo alias Araña, precisamente porque él tenía una orden de captura con fines de extradición. Ninguna persona que tuviera orden de captura con fines de extradición tuvo suspendida la orden de captura con fines de extradición”.



Los presuntos acuerdos del excomisionado Danilo Rueda con un vocero del Clan del Golfo

“Dentro de los diálogos de paz estuvieron regulados los marcos del cese al fuego. Y esa conversación es escandalosa en el contexto que usted la escuche no entendiendo cómo se desarrollaban esas mesas de diálogo. Hubo cese al fuego para varias de esas organizaciones, un cese al fuego que, dicho sea de paso, fue muy criticado porque fue un cese al fuego que se dio anticipadamente para animar las mesas de diálogo, como usted lo menciona. Eso es escandaloso, pero eso hacía parte del marco de los diálogos, no deriva en ninguna investigación porque eso tenía un marco de respaldo que es la 2272”, dijo sobre el tema. (Lea también: Procuraduría abre indagación contra 4 exfuncionarios del Gobierno por negociación con Clan del Golfo)



¿Qué ha pasado con la extradición de ‘Papá Pitufo’?

La fiscal sostuvo que “hemos pedaleado la extradición, que ya no es un problema de extradición porque la extradición está concedida y está concedida desde hace rato. Nosotros obtuvimos la extradición en el año 2024 con España, pero él se fue a Portugal y obtuvimos la extradición en Portugal en el año 2025. Desde mayo de 2025 estamos en un punto muerto, que es que los tribunales portugueses definan la solicitud de asilo que él formuló. Él sigue en Portugal y lo que detiene su extradición, que está autorizada por el poder judicial, es esa solicitud de asilo que no se ha definido”.

Publicidad

Respecto a lo que dijo el exfuncionario de la UIAF Isaac Beltrán, que fue como emisario a hablar con Diego Marín y que cuando regresó le contó lo que pasó al expresidente Gustavo Petro y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo aseveró que “eso no es cierto. Eso es mentira. Eso es absolutamente falso y además nadie que no sea de la Fiscalía y que no dirija una investigación puede ir a ofrecer beneficios y armar mesas de diálogo, a cuento de qué”. Por eso ya hay un proceso por “un abuso de autoridad”, señaló.



El escándalo en Ecopetrol

“Nosotros investigamos y ya tenemos acusado al exdirector de Ecopetrol (Ricardo Roa) por el caso de tráfico de influencias. En realidad, el apartamento es la anécdota, porque el tema es el contrato en Hocol. La otra línea de investigación tiene que ver con la violación de topes electorales siendo él gerente de campaña. Y el tercero es un caso que es muy complejo para la Fiscalía, pero estamos trabajando fuertemente, que tiene que ver con el tema de Termomorichal, los 40 millones de dólares que se pagaron a la terminación de ese contrato”, explicó. (Lea también: Ricardo Roa dijo que permanecerá en Colombia y pidió perdón a Ecopetrol: así fue su discurso)



¿Qué ha pasado con el caso de Nicolás Petro?

Camargo aclaró que “cuando yo llego a la Fiscalía lo recibo en juicio. En los casos que ya están en juicio la Fiscalía es una litigante. Presenta ante un juez una teoría del caso y va a ir a probarla, ¿y cómo la prueba? Como un litigante. ¿Quién dirige el caso de Nicolás Petro? El juez especializado del Circuito de Barranquilla que tiene a su cargo el caso. El caso lo recibimos en audiencia preparatoria y aún no concluye la audiencia preparatoria. Llevamos dos años y medio en una audiencia preparatoria por una suerte de razones que lo han dificultado, pero básicamente eso tiene que ver con la agenda judicial, con una estrategia de litigio que decidió la fiscal del caso, porque ella es la que lo dirige, que no es tal vez la más rápida, la que no nos saca más rápido el caso, y hoy día el caso está en segunda instancia a espera de una decisión del Tribunal de Barranquilla sobre la apelación que interpusieron Fiscalía y defensa sobre las pruebas decretadas para ser practicadas en juicio”.

Negó haber interferido en el caso y dijo que la fiscal que llevaba el proceso “obró con tanta libertad que hizo esta audiencia preparatoria al ritmo y con la cantidad de evidencias, 3 millones tal vez dijo, que ella considera que eran las adecuadas. Ella salió del caso porque ella salió de la entidad por el concurso de méritos. Ella no participó en el concurso, de manera que su cargo, que fue ofertado, lo estaba ocupando otra persona que sí participó en el concurso y que lo ganó”.

Publicidad

Asimismo, dijo no recordar haber “cruzado más de dos correos electrónicos con la doctora Lucy Laborde, pero además correos que seguramente me crucé porque ella hizo solicitudes a mi despacho. Yo tuve una reunión con la doctora Lucy Laborde, que ella comentó de manera muy amañada en una entrevista que dio, donde efectivamente se habló de una petición de preacuerdo y principio de oportunidad que estaba solicitando la defensa del señor Nicolás Petro, y que es una cosa absolutamente normal y rutinaria. Eso no tiene absolutamente nada de raro. Y a ella no le pareció que fuera procedente hacer un preacuerdo y no se hizo. Y tan cierto es, que el juicio siguió”.



El escándalo de la UNGRD

“Se reorganizó” el proceso, dijo. “Este caso ha avanzado en realidad muy rápido. Nosotros empezamos un caso por la adquisición aparente aparentemente irregular de 40 carrotanques, que no fue por la adquisición irregular, sino fue porque se adquirieron 40 carrotanques y estaban botados en cualquier lugar de Uribia. Pero en realidad nosotros seguimos y nosotros determinamos que eso correspondía a una red criminal, que esa red criminal estaba integrada por el director, el subdirector y unos particulares. De esos dos primeros eventos se siguió ahondando y se encontró un tercer evento que es el evento que da lugar a la imputación y luego a la acusación en contra de los ministros, y eso tiene una contraparte muy importante y es que la Fiscalía compulsó copia contra 33 congresistas a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, añadió.

Por otro lado, explicó que pueden investigar hasta los ministros y “de ahí para arriba no hay más de nuestra competencia. Nosotros no podemos investigar ni a senadores, ni podemos investigar representantes a la Cámara y por eso compulsamos las copias ante la corte. Esa es la evidencia que tendría que derivar de la investigación que adelanta ese equipo de trabajo que muy juiciosamente he adelantado y yo le quiero decir una cosa, usted dice, pero es que yo muestro un chat, pero es que yo también tengo que determinar que efectivamente ese chat sale de un teléfono y llega el otro y que corresponde a quienes dicen ser los interlocutores; es decir, las cosas aparentemente se ven muy sencillas, pero a la hora de probar usted tiene que probar más allá de la duda razonable”.

Respecto a la fuga de Carlos Ramón González, la fiscal reconoció que “tuvimos unas dificultades en cuanto a la expedición de órdenes de captura y eso colaboró con que él saliera del país. La verdad, a mí me sorprendió un poco porque él salió antes, quiero decirlo. Yo siempre pensé que la conducta procesal de una persona de gobierno iba a ser hacerle frente a la imputación. Yo honradamente no pensé que se diera el tema de la evasión como efectivamente se dio”.



Magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“Nosotros hemos llegado a un punto que es, tenemos los indicios que nos muestran que eso pudo salir de las disidencias, pero eso sigue siendo una información muy genérica que hay que aterrizar y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros hemos cesado, hemos trabajado constantemente en que el caso no se detenga, en agotar diferentes líneas de investigación, y efectivamente ha sido un caso en términos de tiempo bastante exitoso”, dijo al respecto. (Lea también: Presidente confirmó la muerte de alias Robinson, cabecilla vinculado al magnicidio de Miguel Uribe)



¿Con qué gobierno se ha sentido más cómoda, con el que se fue o con el que llegó?

Luz Adriana Camargo comentó que “con el gobierno que se fue, no es una un secreto para nadie, hubo muchas dificultades en el diálogo, en las formas. Yo puedo decirle que en lo que llevamos del gobierno actual, el relacionamiento con el gobierno, que no es solo con el presidente, sino con su equipo, yo he tenido al menos unas ocho reuniones de trabajo con nueve funcionarios es un buen relacionamiento y espero que así siga”.

NOTICIAS CARACOL