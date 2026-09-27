Números ganadores de La Caribeña Día hoy 27 de septiembre de 2026: resultado del sorteo

Este domingo 27 de septiembre de 2026 se realiza una nueva jornada de Caribeña Día, el chance que ofrece diferentes modalidades de apuesta y que permite a los jugadores participar con números de cuatro, tres, dos o una cifra.

El resultado correspondiente a la jornada de hoy todavía está pendiente de confirmación. En esta nota podrá consultar las cifras ganadoras una vez sean divulgadas.

Resultado de Caribeña Día hoy

Número ganador: 4903

Quinta cifra: 3

Una vez se conozca el resultado oficial, los jugadores deben comparar las cifras con las registradas en sus respectivos tiquetes y revisar la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.



¿Cómo jugar Caribeña Día?

Para participar en Caribeña Día, el jugador debe escoger las cifras con las que quiere realizar su apuesta y seleccionar la modalidad correspondiente. El juego permite elegir entre diferentes opciones:



Cuatro cifras directo: se apuesta a un número de cuatro dígitos y se debe acertar en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: se eligen cuatro dígitos, pero el orden en que aparecen en el resultado no es determinante.

Tres cifras: se apuesta a tres dígitos, de acuerdo con la modalidad disponible.

Dos cifras: corresponde a una apuesta con las dos últimas cifras.

Una cifra: permite participar seleccionando un solo dígito.

El jugador debe indicar el valor de la apuesta y conservar el tiquete o comprobante, ya que este es necesario para verificar el resultado y, en caso de acierto, realizar el proceso de cobro del premio.



¿Cómo verificar el tiquete?

Después de que se publique el resultado de este domingo, el jugador debe revisar cuidadosamente las cifras anunciadas y compararlas con su comprobante.



Si la apuesta resulta ganadora, es recomendable conservar el tiquete original en buen estado y consultar el procedimiento establecido para reclamar el premio según el monto obtenido.

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