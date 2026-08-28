Cayó el MiLoto con un premio mayor de $260 millones: este es el nuevo acumulado

MiLoto dejó en el sorteo del jueves 27 de agosto un ganador con los cinco aciertos, quien se llevó el premio mayor que estaba acumulado para este sorteo. De acuerdo con los resultados publicados, el valor entregado por esta categoría fue de $260 millones. Además del premio principal, otros miles de jugadores obtuvieron premios al acertar cuatro, tres o dos de los números sorteados. En total, 13.773 personas resultaron ganadoras en las diferentes categorías establecidas para el sorteo. La premiación conjunta alcanzó los $359.987.000.



Estos fueron los números ganadores de MiLoto del 27 de agosto

El resultado oficial del sorteo 596 fue:



02

12

18

31

35

Los jugadores pueden comparar estas cifras con los números que seleccionaron en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios establecidos. La categoría de cinco aciertos fue la que entregó el mayor valor. Allí se registró un solo ganador, que recibió los $260 millones correspondientes al acumulado del sorteo. La distribución de los premios quedó de la siguiente manera:



5 aciertos: un ganador. Premio total de $260.000.000 y $260 millones para el ganador.

4 aciertos: 40 ganadores. Premio total de $19.202.000 y $480.050 por ganador.

3 aciertos: 1.326 ganadores. Premio total de $31.161.000 y $23.500 por ganador.

2 aciertos: 12.406 ganadores. Premio total de $49.624.000 y $4.000 por ganador.

Al sumar las diferentes categorías, el sorteo alcanzó una premiación total de $359.987.000.



¿Cuál es el nuevo acumulado?

Con el ganador de los cinco aciertos, el acumulado de MiLoto no se mantiene en los $260 millones que estaban disponibles para el sorteo de este jueves. Según el resultado publicado después de la jornada, el nuevo acumulado quedó en $120 millones para el siguiente sorteo. La cifra corresponde al nuevo monto que se encuentra disponible en la categoría principal, luego de que una persona acertara los cinco números de la combinación sorteada este 27 de agosto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL