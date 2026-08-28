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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy en Colombia: sigue subiendo la TRM este viernes 28 de agosto

Precio del dólar hoy en Colombia: sigue subiendo la TRM este viernes 28 de agosto

El peso colombiano arranca la jornada de este 28 de agosto manteniendo su tendencia a la alza. Consulte la Tasa Representativa del Mercado.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Dólar hoy, 10 de abril de 2026, en Colombia: cómo está la TRM
Precio del dólar hoy en Colombia: sigue subiendo la TRM este viernes 28 de agosto. -
Getty Images

El mercado de divisas en Colombia vive una jornada de fuerte agitación. Este viernes 28 de agosto de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial en el país se estableció en $3,144.28 pesos colombianos. Según la certificación oficial expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), este valor representa un incremento neto de $26.04 pesos (un alza del +0.84%) en comparación con la cotización del día anterior. Con este movimiento, el dólar interrumpe su estabilidad reciente y escala a máximos que no se registraban desde hace 18 días.

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Este fuerte incremento de la TRM oficial para este viernes es el resultado de la dinámica del mercado SPOT (mercado mayorista de divisas) durante la jornada de negociaciones del jueves 27 de agosto. En dicha sesión, el dólar evidenció un firme movimiento ascendente casi desde el inicio de las operaciones en las pantallas. La jornada de transacciones abrió a las 08:02 am con un precio de apertura de $3,128.00 pesos, mostrando de inmediato presiones al alza respecto al cierre anterior de $3,128.50 pesos registrado el miércoles 26 de agosto.

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Para los analistas y los ciudadanos que siguen de cerca sus finanzas, comprender el contexto de este aumento requiere observar el comportamiento de la última semana. El pasado jueves 20 de agosto, la divisa cotizaba a un nivel relativamente bajo de $3,053.48 pesos. Al día siguiente, viernes 21 de agosto, registró una leve alza para situarse en $3,062.96 pesos. Durante el fin de semana (sábado 22 y domingo 23 de agosto) y extendiéndose hasta el lunes 24 de agosto, la tasa oficial en el país se mantuvo estática en $3,048.12 pesos. A partir del martes 25 de agosto comenzó la escalada consecutiva de precios: ese día se fijó en $3,056.51 pesos, el miércoles 26 de agosto ascendió a $3,081.67 pesos, y el jueves 27 de agosto superó la barrera de los tres mil cien pesos al registrar $3,118.24 pesos, preparando el terreno para el alza de este viernes.

Precios del dólar en casas de cambio por ciudades hoy, 27 de agosto

Para las personas que requieren realizar compras en efectivo, viajes al exterior o giros internacionales, los establecimientos de cambio autorizados por la DIAN presentan tarifas independientes a la TRM bancaria oficial. A continuación, se relacionan los promedios de referencia registrados al inicio de la jornada en las principales capitales del país:

CiudadPrecio de compra (promedio)Precio de venta (promedio)
Bogotá D.C.$2.990$3.060
Medellín$2.970$3.050
Cali$2.980$3.070
Barranquilla$2.960$3.040
Pereira$2.970$3.060

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co

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