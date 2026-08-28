Números ganadores Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 28 de agosto: resultados

El Sorteo Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar predilectos por los colombianos, especialmente en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Este chance, operado bajo el respaldo de la red de servicios Paga Todo, despierta diariamente la ilusión de miles de apostadores que buscan asegurar un dinero extra. Hoy, viernes 28 de agosto de 2026, la expectativa se renueva y los jugadores están listos para verificar el resultado Dorado Mañana de hoy con la esperanza de tener el boleto ganador.

¿Qué número cayó en el Dorado Mañana de hoy, viernes 28 de agosto?

Aquí podrás registrar y consultar el número ganador correspondiente al sorteo 5489 de hoy:



Premio mayor: 1846

La Quinta: 9

¿A qué hora y por dónde se transmite el sorteo Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana tiene una programación habitual muy cómoda para quienes desean empezar el día con buenas noticias. Se juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m., exceptuando los días festivos.

Si deseas seguir el sorteo en vivo y en directo, puedes sintonizar la señal del Canal Uno desde las 10:55 a. m., medio televisivo que cuenta con la supervisión de delegados del sector salud para garantizar la total transparencia del juego. Si no lograste ver la transmisión, los canales digitales oficiales de la red autorizada actualizan la información minutos después del sorteo.



Tabla de premios de Dorado Mañana: ¿Cuánto se gana por acierto

Uno de los principales motivos por los que el Sorteo Dorado Mañana es tan jugado es la atractiva escala de su plan de premios. Al ser una modalidad de chance, el valor que recibes depende directamente de la cantidad de dinero apostada y del tipo de acierto conseguido:



Acierto de cuatro cifras: Si logras adivinar las cuatro balotas en el orden exacto en el que caen, ganarás 4.500 pesos por cada peso apostado

Acierto de tres cifras: Si aciertas las tres últimas cifras en orden, tu premio será de 400 pesos por cada peso apostado

Acierto de dos cifras: Si atinas a las últimas dos cifras, recibirás 50 pesos por cada peso apostado

Uña o cifra final: Acertar el último dígito te otorga 5 pesos por cada peso que hayas invertido.

Requisitos para reclamar tu premio de chance en Paga Tod

En caso de que las cifras de tu boleto coincidan con el resultado Dorado Mañana, debes acudir a uno de los puntos autorizados de la red Paga Todo para efectuar el cobro. Para premios iguales o superiores a los 100 mil pesos, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos exigidos por la ley colombiana:



Mayoría de edad: El cobro solo puede ser realizado por personas mayores de 18 años.

Documento de identidad: Presentar la cédula de ciudadanía original acompañada de una fotocopia legible.

Formulario del tiquete: Entregar el tiquete de chance original, el cual debe estar completamente diligenciado con tus datos personales en el reverso y sin enmendaduras ni tachones.

¿Dónde consultar los resultados históricos de Dorado Mañana?

Para los apostadores analíticos que basan sus combinaciones en la estadística, es común buscar los históricos de los sorteos previos. Podrás encontrar estas estadísticas actualizadas directamente en la página web oficial de Paga Todo, donde se recopila cada número ganador del mes, permitiéndote rastrear qué dígitos tienen mayor tendencia a salir los viernes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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