Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío 27 de agosto de 2026: números ganadores del premio mayor

La noche de este jueves 27 de agosto estuvo marcada por dos de los sorteos tradicionales más seguidos en Colombia: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío. Ambas entidades realizaron sus sorteos semanales con miles de billetes en circulación y una bolsa de premios que cada semana atrae a jugadores de distintas regiones del país. Si está revisando su billete, estos son los datos fundamentales que debe conocer sobre los resultados de hoy, los horarios oficiales de juego y los premios que hacen parte de cada lotería.



Lotería de Bogotá hoy: resultado del sorteo del 27 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá celebró una nueva edición de su sorteo semanal este jueves, una tradición que forma parte del calendario oficial de juegos de suerte y azar en Colombia. El resultado corresponde al sorteo realizado durante la noche del 27 de agosto de 2026.



Número ganador:

Serie:

La entidad realiza sus sorteos todos los jueves y la transmisión oficial se desarrolla en horario nocturno. La Lotería de Bogotá juega a las 11:15 p. m., mientras que la operación del sorteo comienza desde las 10:30 p. m. según el cronograma autorizado por las autoridades del sector. Uno de los aspectos más importantes para los participantes es que el premio principal no depende únicamente de acertar las cuatro cifras del número ganador. También es indispensable que la serie coincida con la anunciada oficialmente.

Además del premio mayor de $12.000 millones de pesos, la Lotería de Bogotá cuenta con un esquema de premios complementarios que incluye secos y aproximaciones. Estas categorías permiten que otros billetes obtengan premios aun cuando no coincidan exactamente con el resultado principal. Por esa razón, antes de descartar un billete, siempre es recomendable revisar la totalidad del plan de premios publicado por la lotería y verificar cada uno de los resultados oficiales del sorteo.



Lotería del Quindío hoy: resultado del sorteo del 27 de agosto de 2026

La Lotería del Quindío también realizó este jueves su tradicional sorteo semanal, otro de los juegos departamentales con mayor reconocimiento en el país. La entidad confirma en su información oficial que los sorteos se llevan a cabo todos los jueves y, cuando la fecha coincide con un día festivo, pueden trasladarse al siguiente día hábil.



Número ganador:

Serie:

El sorteo de la Lotería del Quindío inicia a las 10:30 p. m., horario que la convierte en una de las primeras loterías tradicionales en jugar durante la noche de los jueves. La transmisión oficial se realiza a través del canal regional Telecafé. A diferencia de otras loterías del país, la del Quindío se caracteriza por ofrecer una amplia distribución de premios en distintas categorías. Según la información oficial más reciente de la entidad, el premio mayor asciende a 2.000 millones de pesos.

Su estructura de premios también contempla secos de diferentes valores que reparten cientos de millones de pesos entre los ganadores. En el más reciente plan divulgado por la entidad aparecen premios secos de 200 millones, 100 millones, 50 millones, 40 millones, 30 millones, 20 millones y 10 millones de pesos, entre otras categorías establecidas para cada sorteo.



Asimismo, existen premios por aproximaciones para los billetes que logren coincidencias parciales con el número o la serie favorecida, ampliando las oportunidades de obtener algún reconocimiento económico.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL