Chontico Día del martes 6 de octubre: resultados oficiales del último sorteo

El Chontico Día, uno de los juegos de suerte y azar tradicionales con mayor arraigo en el territorio colombiano, especialmente en la región del suroccidente del país, vuelve a captar la atención de miles de apostadores este martes 6 de octubre. Quienes diariamente depositan su confianza en este sorteo aguardan la revelación de la combinación de cuatro cifras que entregará los incentivos económicos de la jornada.



Resultado de la jornada

Número ganador del Chontico Día (martes 6 de octubre): 0414

Quinta cifra: 4

(Nota: Esta sección se actualizará en tiempo real tan pronto como el centro de apuestas emita el boletín oficial de la fecha).



Dinámica del juego y distribución de incentivos

Comprender la estructura de aciertos en el chance es fundamental para determinar el valor total que recibe el jugador. El Chontico Día premia las apuestas según el nivel de coincidencia con el número extraído de las baloteras, ordenado de derecha a izquierda:



4 Cifras (Directo) Paga $4.500$ veces lo apostado Acertar el número exacto de 4 dígitos 3 Cifras (Directo) Paga $400$ veces lo apostado Acertar las últimas 3 cifras en orden 2 Cifras (Directo) Paga $50$ veces lo apostado Acertar las últimas 2 cifras en orden 1 Cifra (Uña) Paga $5$ veces lo apostado Acertar el último dígito

El valor final a recibir está sujeto a los descuentos de ley estipulados por la DIAN, que aplican sobre premios considerados ganancia ocasional.



Guía para la reclamación del premio

En caso de que su tiquete resulte premiado en el sorteo de hoy, debe seguir una serie de pasos indispensables para asegurar la entrega de los fondos sin contratiempos:

Conservar el tiquete original: El boleto de apuesta es el único documento válido que acredita al portador como ganador. Debe presentarse en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmiendas ni roturas. Presentación de documento de identidad: El titular debe acudir a un punto de venta autorizado (como las redes de Gane o de concesionarios oficiales según la región) llevando su cédula de ciudadanía original y una copia legible de la misma. Cobro por montos mayores: Si el valor del premio supera las Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas para el cobro en efectivo en punto de venta, la red autorizada remitirá al usuario a una entidad bancaria aliada para la consignación o la expedición de un cheque de gerencia. Plazos vigentes: De acuerdo con la Ley 643 de 2001 que regula el régimen propio del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia, el ganador cuenta con un término de un (1) año natural a partir de la fecha del sorteo para reclamar el dinero. Vencido este plazo, los fondos no reclamados se destinan a la salud pública.

Horarios de emisión y cronograma semanal

El Chontico Día mantiene una programación fija para que el público pueda hacer seguimiento directo a las baloteras:

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Lunes a Sábados: El sorteo se ejecuta a la 1:00 PM (hora de Colombia).

El sorteo se ejecuta a la (hora de Colombia). Domingos y Festivos: Se habilita la versión Chontico Noche en sus horarios especiales correspondientes, o variaciones autorizadas por la empresa concesionaria.

Se habilita la versión en sus horarios especiales correspondientes, o variaciones autorizadas por la empresa concesionaria. Transmisión: Los resultados son emitidos habitualmente mediante canales regionales de televisión como Telepacífico, así como en las plataformas digitales y redes sociales certificadas de las administradoras de apuestas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.