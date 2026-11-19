El programa Los Informantes de Caracol Televisión fue distinguido en la más reciente entrega de los Premios de Periodismo Simón Bolívar. La directora del informativo dominical María Elvira Arango y la productora Silvia Santamaría recibieron el prestigioso galardón en la categoría de Mejor Entrevista en Televisión por la historia titulada 'Una jueza valiente'.

Al recibir el reconocimiento, María Elvira Arango señaló: "El premio Simón Bolívar es un honor, un gran reconocimiento y una responsabilidad enorme. Lo recibo a nombre de todo el equipo de Los Informantes, son los mejores: gracias por el apoyo, el cariño y el trabajo serio".

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La investigación judicial que expuso el paramilitarismo en Colombia

El informe premiado cuenta la labor de Martha Lucía González, quien a sus 29 años asumió como Jueza Segunda de Orden Público durante el mandato del presidente Virgilio Barco. A los tres días de su posesión, debió investigar la masacre de 42 personas en las fincas Honduras y La Negra, en Turbo, Antioquia, y posteriormente la masacre de Mejor Esquina, en Córdoba.



Sobre su motivación para asumir los despachos en esa época de violencia, González relató: "No, no tuve miedo. Tenía ganas de hacer algo. Yo escuchaba que los jueces no hacen nada, que los jueces no trabajan. Yo decía: 'Yo voy a trabajar y voy a mostrar, voy a hacerlo bien'". A partir de interrogatorios, la funcionaria vinculó a miembros del Batallón Voltígeros y descubrió la red de adiestramiento paramilitar en el Magdalena Medio, financiada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.

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Amenazas, atentados y el impacto del exilio

Tras expedir órdenes de captura contra los capos del narcotráfico, jefes paramilitares y oficiales implicados, la jueza recibió constantes amenazas. Ante el riesgo contra su vida, el Gobierno dispuso su traslado al exterior como cónsul en Indonesia. Como represalia, la red criminal perpetró un atentado en Bogotá en el que fue asesinado su padre, el abogado Álvaro González Santana.

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Al recordar el hecho, González manifestó: "A mí no me pudieron matar porque me sacaron al exilio como cónsul de Colombia en Indonesia. Entonces como no pudieron atentar contra mí se desquitaron con mi papá. Me mataron en vida". Tras cuatro décadas de exilio, durante una breve visita a Colombia para un homenaje la jueza dio esta entrevista a Los Informantes.

Todos los Premios Simón Bolívar ganados por Caracol Televisión

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Esta distinción formó parte de un total de cuatro Premios de Periodismo Simón Bolívar entregados a Caracol Televisión. La lista completa de galardones obtenidos por esta casa periodística:

1. Mejor Entrevista en Televisión: Otorgado a Los Informantes (María Elvira Arango y Silvia Santamaría) por el reportaje 'Una jueza valiente'.

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2. Mejor Investigación en Video: Obtenido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol (Ricardo Calderón y Johanna Álvarez) por el trabajo 'Los archivos secretos de Calarcá'.

3. Mejor Noticia en Video: Concedido a la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por 'Los espías colombianos de Putin'.

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4. Mejor Noticia en Audio: Ganado por Blu Radio (liderado por Ricardo Ospina y un equipo de 16 periodistas) por el cubrimiento de la captura de Nicolás Maduro en Caracas.