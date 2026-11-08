Caso Yulixa Toloza: la ley en Venezuela que impide entregar a los sospechosos a Colombia

La búsqueda de Yulixa Toloza, quien desapareció tras realizarse un procedimiento en el barrio Venecia de Bogotá, culminó con su hallazgo sin vida en Cundinamarca. Los tres señalados cayeron en Venezuela, pero la ley frena su entrega a Colombia. Séptimo Día investigó.

¿Qué le pasó a Yulixa Toloza?

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El 13 de mayo de 2026, Yulixa Toloza, comerciante de 51 años de la localidad de Bosa, ingresó a un establecimiento de estética llamado Beauty Láser en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, para someterse a un procedimiento quirúrgico. Sus allegados recordaron su trayectoria y su carácter. Su sobrina, Ana Bareño, expresó: "Mi tía era un alma libre, un alma feliz. Siempre ella estuvo dispuesta a enfrentar los desafíos con una sonrisa", dijo.



Horas después de la intervención, la persona que la acompañaba no volvió a tener contacto con ella. El intendente Luis Alejandro González, integrante del grupo de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó la información entregada por la testigo: "La señora María nos decía, 'No, mi amiga, ella ya no estaba bien. Mi amiga estaba era literal como agonizando'".



Ante la falta de informaciónde la mujer, miembros de la Policía ingresaron al inmueble y corroboraron que el lugar no contaba con los permisos de la Secretaría de Salud. A través de cámaras de seguridad del establecimiento se observó la salida de la paciente cerca de las siete de la noche. Respecto a las imágenes obtenidas, el intendente González afirmó: "Para nosotros o iba inconsciente o iba sin vida, pero ella no era realmente la que dirigía sus movimientos. A ella la llevaban arrastrando".

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El hallazgo en Cundinamarca y el dictamen médico

Las investigaciones permitieron rastrear la ruta del vehículo en el que fue movilizada la víctima desde Bogotá hacia el municipio de Apulo, Cundinamarca, y posteriormente el desplazamiento del carro hacia la ciudad de Cúcuta. En esa zona fronteriza, la Policía colombiana detuvo a dos ciudadanos encargados de ocultar el vehículo. Por su parte, los tres principales sospechosos, una enfermera, su esposo y un supuesto médico, cruzaron hacia territorio venezolano.

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El 19 de mayo de 2026, las autoridades de Venezuela notificaron la localización y aprehensión de estas tres personas. Tras las capturas, los procesados suministraron coordenadas que orientaron las labores de búsqueda en el departamento de Cundinamarca. Las autoridades ubicaron el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza a un costado de una vía en zona rural de Apulo.

El abogado de la familia, Juan Camilo Caicedo, detalló las conclusiones médicas sobre la causa de la muerte: "Con la cánula que hacen la extracción de grasa del cuerpo, un fragmento de grasa se fue al torrente sanguíneo y de allí pasó a los pulmones generando ese tromboembolismo graso, que fue lo que terminó llevando a la muerte a la señora Yulixa". El mismo abogado afirmó: "Aquí lo que vemos es que ellos deliberadamente dejaron morir a la señora Yulixa y ellos sabían que ese procedimiento médico no se estaba llevando a cabo con las condiciones adecuadas". De igual manera, se estableció que el profesional a cargo del procedimiento carecía de homologación o especialización en cirugía en Colombia.

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Lo que ha pasado con lo señalados

Aunque las órdenes de captura internacionales fueron emitidas y ejecutadas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece de forma tajante la prohibición de extraditar a sus ciudadanos nacidos en dicho país. Esta disposición impide el traslado de los procesados a territorio colombiano para ser juzgados bajo las leyes locales. Según, el abogado Miguel Ángel Ruiz, los presuntos responsables enfrentarían cargos por "el más grave que es el delito de desaparición forzada, el homicidio agravado y la tortura".

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La familia de la víctima insiste en la necesidad de que el proceso sea llevado en el lugar donde ocurrieron los hechos. En ese sentido, Ana Barreño manifestó: "Si el crimen, si los actos fueron cometidos en Colombia que respondan ante la ley donde esos actos fueron cometidos".