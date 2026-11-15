El otro accidente de Kbeto Zuleta que dejó un muerto: el artista reflexionó sobre el uso del celular

Hay alerta por la seguridad vial en las carreteras colombianas debido a la manipulación celulares mientras se conduce. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el porcentaje de conductores distraídos por el uso de celulares en vehículos livianos aumentó, pasando de representar un 11 % en el año 2022 a un 25,03 % en 2026. Esta creciente imprudencia estaría siendo una de las causas más recurrentes de siniestralidad y fallecimientos en el país. Séptimo Día investigó.

Los especialistas consultados por el programa de Caracol Televisión señalaron que el uso del teléfono al manejar desencadena cuatro clases de distracción: visual, motora, auditiva y cognitiva. Al desviar la atención hacia la pantalla o atender una llamada, la capacidad de reacción del conductor disminuye drásticamente ante cualquier eventualidad sobre la vía. Si bien las normas de tránsito en Colombia sancionan esta conducta con comparendos y multas económicas, las autoridades de tránsito reconocen la complejidad técnica para sorprender a los infractores en flagrancia o certificar que esta sea la causa exacta de un siniestro.



Trágico antecedente de Kbeto Zuleta en 2023

Para esta investigación, Séptimo Día se reunió con el cantante vallenato Kbeto Zuleta dos días antes del siniestro en el que perdió una pierna, y habló con él y su equipo de un angustioso momento que habían vivido el 9 de enero de 2023. En aquella fecha, el bus en el que se movilizaba la agrupación tras cumplir compromisos musicales en Santander se vio involucrado en un choque fatal en inmediaciones del municipio de Codazzi, Cesar. En ese caso, un motociclista que manipulaba su teléfono celular perdió la vida.

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Esteban Bolaño, manager de la agrupación y testigo de lo sucedido dentro del automotor, detalló en Séptimo Día cómo, según él, ocurrió la imprudencia del conductor de la moto: "El señor venía hablando por celular, manejando con el celular aquí (entre el hombro y su oreja) …Él gira, saca la moto... El chófer del bus le pita para que tenga precaución, pero el señor como que se aturdió y en vez de frenar lo que hizo fue acelerar".



Los vehículos chocaron, la cabeza del motociclista, que no llevaba casco, golpeó el panorámico del bus y el hombre terminó debajo del vehículo de pasajeros, falleciendo instantáneamente en el lugar de los hechos.



En este hecho, varios integrantes del grupo sufrieron contusiones y heridas menores por la ruptura de cristales. Reflexionando sobre el hecho, Bolaño sostuvo: "hubo una persona fallecida. A veces uno no tiene la culpa, la tiene la culpa la otra persona. Ya es una lección de vida que uno aprende o aprende".

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Por su parte, Kbeto Zuleta valoró haber salido ileso de aquel impacto y expresó: "Dios es tan grande que me salvó de esa mala hora". Y el cantante también aprovechó para dejar una reflexión: "gracias a Dios nunca en mi vida me ha pasado nada. Es un llamado de atención para toda la gente, incluido yo". Ante el riesgo inminente al que se exponen miles de conductores en las carreteras, Zuleta instó a crear conciencia masiva manifestando: "Sería bueno hacer una campaña que nos ayude a concientizarnos, una campaña bien fuerte a nivel nacional".



Nuevo siniestro Kbeto Zuleta

Dos días después de conceder la entrevista a Séptimo Día, Kbeto Zuleta y los integrantes de su conjunto sufrieron otro grave accidente de tránsito mientras transitaban por las carreteras del Cesar, cerca del municipio de Bosconia. El choque dejó un saldo trágico con la muerte de tres colaboradores de su agrupación musical y mantuvo al cantante vallenato en delicado estado de salud; perdió una pierna.

Frente a la gravedad de este nuevo siniestro cuyas causas permanecen bajo investigación oficial, Séptimo Día extiende un mensaje de solidaridad, pronta recuperación y apoyo para Kbeto Zuleta y los músicos heridos, expresando también sentidas condolencias a las familias de los integrantes fallecidos en las vías.



El debate por endurecer las penas

En la actualidad, el Código Nacional de Tránsito cataloga estos accidentes mayoritariamente como eventos involuntarios u homicidios culposos en caso de víctimas mortales, imponiendo sanciones predominantemente monetarias.

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Sin embargo, voces parlamentarias y representantes de víctimas piden modificar drásticamente el marco legal vigente. Autoridades y analistas concluyen que sin leyes contundentes ni herramientas efectivas de fotodetección en las vías, la manipulación de pantallas al volante continuará cobrando vidas inocentes en el territorio nacional.