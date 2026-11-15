Coletazo de DMG: ¿por qué más de 4.000 personas son dueñas de un solo apartamento en Bogotá?

Desde 2008, después de la liquidación de DMG se han repartido más de 500 bienes entre 194 mil afectados y, según la agente liquidadora, faltan por adjudicar menos de 10 predios. Sin embargo, lo que debía ser una reparación terminó siendo un dolor de cabeza para quienes alguna vez invirtieron en esta pirámide. Los Informantes conoció historias de deudas increíbles.

Cuando a Juan Carlos Suárez su contador lo llamó para hablar de la declaración de renta y le preguntó si había comprado tres inmuebles, uno en Unicentro, Bogotá, y dos lotes en el Atlántico, supo que algo muy extraño estaba pasando. Tras revisar su información tributaria, se enteró de que invertir en DMG y comprar un computador hace 18 años seguía pasándole factura.

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A este hombre le adjudicaron 2 lotes y un apartamento del que solo es dueño de 15x15 centímetros, ni si quiera una baldosa de tamaño promedio, pues son 4.290 personas las propietarias de este mismo predio que, además, debe impuestos.



María Mercedes Perry, agente liquidadora de DMG, explicó en Los Informantes que “la reglamentación para esta clase de procesos indica que cuando un bien que es de la entidad en liquidación está para la venta y no se puede vender dentro de los dos meses siguientes a los que se aprueba su inventario se debe adjudicar entre los afectados”. Por ello, la cantidad de propietarios de este apartamento.



¿Qué era DMG y qué pasó?

DMG era la pirámide de David Murcia Guzmán, una de las mayores captadoras ilegales de dinero en la historia de Colombia. A quienes invertían en esa pirámide les prometían triplicar los ingresos a los 6 meses, aumentar las ganancias por cada referido que llevara y les entregaban una tarjeta con la que podían comprar televisores, neveras, lavadoras y todo tipo de electrodomésticos o muebles que vendía el mismo conglomerado, era un negocio redondo.



El 17 de noviembre de 2008 DMG fue intervenida y, luego, Los afectados fueron citados en El Campín para entregarles un poco más de 200 mil pesos de la venta de algunos de los bienes de David Murcia Guzmán y de sus socios. Al acreditarse como afectados, los nombres fueron incluidos en la lista de repartición de los bienes que no lograron venderse y quienes no quisieran recibir nada debían avisar los días siguientes a la adjudicación, aunque pocos lo supieron.



El apartamento con más dueños

Justamente, Los Informantes conoció la historia de Juan Carlos, uno de los 4.290 dueños de un apartamento ubicado en un conjunto residencial en Bogotá. La solución al problema de tantas personas sería que un copropietario encontrara a todos los demás y le comprara a cada uno su parte, el 0.023%. Una misión casi imposible.

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Y el dolor de cabeza es cada vez mayor, pues por el pedazo del predio que tiene a su nombre en Bogotá, avaluada en 160 mil pesos, Juan Carlos debe aproximadamente 1 millón de pesos de impuestos, sanciones e intereses.

“No me siento reparado, me siento frustrado, muy aburrido con todo eso”, enfatizó Juan Carlos en Los Informantes.

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También hay historias de quienes tienen propiedades compartidas en Girardot o hasta en la última calle del suroriente de Bogotá.

Entre tanto, David Murcia paga una pena de 22 años de cárcel por lavado de activos y captación ilegal de dinero.