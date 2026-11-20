El cierre de esta tercera semana de noviembre convoca nuevamente a miles de apostadores en Colombia alrededor de las tómbolas nocturnas. Con una propuesta que entrelaza el cálculo numérico con los doce signos del zodiaco, el sorteo de Super Astro Luna se prepara para entregar importantes bolsas de dinero a quienes logren acertar la combinación validada por las autoridades del azar en el país.



¿Cómo funciona y en qué momentos se realiza el sorteo?

Operado legalmente por Corredor Empresarial S.A. y vigilado por la entidad estatal Coljuegos, el Super Astro Luna pertenece a la categoría de juegos de suerte y azar novedosos bajo la modalidad de contrapartida. A diferencia de las loterías tradicionales con billetes cerrados, en este sistema el apostador tiene autonomía total para configurar su boleto.

Para participar, el ciudadano selecciona una cifra de cuatro dígitos (comprendida entre el 0000 y el 9999) y la asocia con uno de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). También existe la opción de respaldar el número con "Todos los signos" en un mismo formulario.

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La extracción nocturna de "La Luna" cuenta con emisión diaria a través de la señal nacional del Canal 1, bajo el siguiente cronograma:



De lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y días festivos: 8:30 p. m.

¿Cuánto dinero se puede ganar?

El retorno económico de esta apuesta depende directamente del monto neto invertido por el jugador en su tiquete (descontando el 19% correspondiente al impuesto del IVA). Para acceder a cualquiera de los tres niveles de premiación, los dígitos extraídos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha junto con el signo seleccionado:



Cuatro cifras + signo zodiacal: Otorga el premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Otorga el premio mayor equivalente a el valor apostado. Tres cifras + signo zodiacal: Entrega una retribución de 1.000 veces la cantidad invertida.

Entrega una retribución de la cantidad invertida. Dos cifras + signo zodiacal: Retorna 100 veces el valor jugado.

Verificación oficial: Resultado Super Astro Luna (Viernes 20 de noviembre)

En el siguiente bloque informativo se publicará la combinación ganadora tan pronto como los delegados de auditoría certifiquen la caída oficial de las balotas:



Número ganador de cuatro cifras: 3684

Signo zodiacal favorecido: Escorpio

Nota de redacción: Los datos de la tómbola se actualizarán en este apartado inmediatamente finalice la transmisión televisiva del sorteo.



Protocolo legal para reclamar un premio ganado

Si su formulario coincide con la extracción oficial de este viernes 20 de noviembre, deberá atender las disposiciones regulatorias vigentes en Colombia para hacer efectivo el desembolso:



Integridad del comprobante: Conserve el boleto físico original en perfecto estado de legibilidad, libre de enmendaduras, tachaduras o daños que afecten el código de validación. Cobro de cuantías menores: Si la ganancia no supera el tope de retención fiscal (48 UVT), puede solicitar el pago directo en las taquillas autorizadas de las redes SuRed o SuperGIROS presentando únicamente su cédula de ciudadanía original. Trámite para montos mayores: Cuando el premio iguale o supere las 182 UVT, el desembolso se gestiona en las sedes administrativas principales del concesionario. Se exigirá fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%, certificación bancaria activa a nombre del titular (con expedición no mayor a 30 días) y el diligenciamiento del formato SIPLAFT para la prevención de lavado de activos. Retención en la fuente y vigencia: Por disposición tributaria, todo premio gravable está sujeto a un descuento del 20% por concepto de ganancia ocasional. El derecho legal para cobrar los fondos caduca exactamente a los 365 días calendario posteriores a la realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.