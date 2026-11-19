Inicia una de las 'batallas' más emocionantes para los fans de Don Omar en Colombia: la de adquirir las entradas para sus conciertos. Este jueves 19 de noviembre empieza la preventa de boletería en Bogotá, Medellín y Cali para clientes del Banco Falabella, quienes serán los primeros en tener la oportunidad de apartar su puesto en los respectivos shows del boricua en nuestro país.



Links para la preventa de conciertos de Don Omar

Don Omar ha anunciado tres conciertos en Colombia con su 'The Last King World Tour', los cuales se llevarán a cabo en el mes de noviembre en escenarios de las siguientes ciudades: Bogotá, Cali y Medellín. Para estos tres eventos, la venta de boletería se llevará a cabo en la página de Ticketmaster, iniciando con la preventa este jueves.

Estos son los links oficiales para acceder a la venta de boletería de cada ciudad



Don Omar en Bogotá (4 de noviembre de 2027): link de preventa

Don Omar en Cali (5 de noviembre de 2027): link de preventa

Don Omar en Medellín (7 de noviembre de 2027): link en preventa

¿Cómo funciona la preventa? Paso a paso para comprar sus entradas

Desde este jueves 19 de noviembre, los clientes del Banco Falabella podrán acceder a la preventa de boletería en los tres conciertos de Don Omar en el país. La página se habilitará desde las 10:00 a. m. y constituye el 70% del aforo total de capacidad de cada escenario.

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Para conseguir su entrada, siga estos pasos:



Ingrese a la fila virtual del evento. Consejo: inicie su sesión en Ticketmaster e ingrese minutos antes de que inicie oficialmente la preventa (10:00 a. m.). Cuando inicie la preventa Ticketmaster le asignará un turno al azar a todos los usuarios en la fila virtual. Espere su turno y esté atento. En cuanto sea su turno, usted dispondrá de 10 a 15 minutos para realizar su compra. Consejo: Tenga claro en qué lugar y el valor de las boletas que piensa comprar. Realice su compra.

Estos pasos también son efectivos para las siguientes preventas, las cuales se llevarán a cabo así:



Preventa fans (quienes se inscribieron en el prerregistro del artista): 21 de noviembre a las 10:00 a. m.

21 de noviembre a las 10:00 a. m. Preventa Claro (solo Bogotá): 21 de noviembre a las 10:00 a. m.

21 de noviembre a las 10:00 a. m. Venta general: 26 de noviembre a las 10:00 a. m.

Precios de Don Omar en Colombia

Estos son los precios oficiales para cada show de Don Omar en Colombia.



Bogotá (Vive Claro)



125 - 132 (+18 años): Etapa 1 a $301.000 | Etapa 2 a $359.000

Etapa 1 a $301.000 | Etapa 2 a $359.000 117 - 124 (+18 años): Etapa 1 a $480.000 | Etapa 2 a $540.000

Etapa 1 a $480.000 | Etapa 2 a $540.000 109 - 116 (+18 años): Etapa 1 a $660.000 | Etapa 2 a $780.000

Etapa 1 a $660.000 | Etapa 2 a $780.000 101 - 108 (+18 años): Etapa 1 a $902.000 | Etapa 2 a $997.000

Etapa 1 a $902.000 | Etapa 2 a $997.000 Kingdom VIP 2 (+18 años): Etapa 1 a $1.418.000

Etapa 1 a $1.418.000 Kingdom VIP 1 (+18 años): Etapa 1 a $2.621.000

Etapa 1 a $2.621.000 Palcos Bronce (x10 / +18 años): Etapa 1 a $4.200.000 | Etapa 2 a $6.000.000

Etapa 1 a $4.200.000 | Etapa 2 a $6.000.000 Palcos Plata (x10 / +18 años): Etapa 1 a $6.000.000 | Etapa 2 a $7.200.000

Etapa 1 a $6.000.000 | Etapa 2 a $7.200.000 Palcos Rubí (x10 / +18 años): Etapa 1 a $7.200.000 | Etapa 2 a $8.400.000

Etapa 1 a $7.200.000 | Etapa 2 a $8.400.000 Palcos Oro (x10 / +18 años): Etapa 1 a $8.400.000 | Etapa 2 a $9.610.000

Etapa 1 a $8.400.000 | Etapa 2 a $9.610.000 Palcos Platino (x10 / +18 años): Etapa 1 a $12.620.000 | Etapa 2 a $13.830.000

Etapa 1 a $12.620.000 | Etapa 2 a $13.830.000 Palcos Diamante (x10 / +18 años): Etapa 1 a $14.430.000 | Etapa 2 a $15.630.000

Cali (Estadio Pascual Guerrero)



Norte (+18 años): Etapa 1 a $180.000 | Etapa 2 a $240.000

Etapa 1 a $180.000 | Etapa 2 a $240.000 Oriental Baja (+18 años): Etapa 1 a $300.000 | Etapa 2 a $420.000

Etapa 1 a $300.000 | Etapa 2 a $420.000 Oriental Alta (+18 años): Etapa 1 a $480.000 | Etapa 2 a $600.000

Etapa 1 a $480.000 | Etapa 2 a $600.000 Occidental Baja (+18 años): Etapa 1 a $480.000 | Etapa 2 a $600.000

Etapa 1 a $480.000 | Etapa 2 a $600.000 Occidental Alta (+18 años): Etapa 1 a $480.000 | Etapa 2 a $600.000

Etapa 1 a $480.000 | Etapa 2 a $600.000 Occidental Media (+18 años): Etapa 1 a $600.000 | Etapa 2 a $721.000

Etapa 1 a $600.000 | Etapa 2 a $721.000 Kingdom VIP 2 (+18 años): Etapa 1 a $1.418.000

Etapa 1 a $1.418.000 Kingdom VIP 1 (+18 años): Etapa 1 a $2.622.000

Etapa 1 a $2.622.000 Palcos Bronce (x10 / +18 años): Etapa 1 a $6.000.000 | Etapa 2 a $7.210.000

Etapa 1 a $6.000.000 | Etapa 2 a $7.210.000 Palcos Plata (x10 / +18 años): Etapa 1 a $8.410.000 | Etapa 2 a $9.610.000

Etapa 1 a $8.410.000 | Etapa 2 a $9.610.000 Palcos Rubí (x10 / +18 años): Etapa 1 a $10.810.000 | Etapa 2 a $12.020.000

Etapa 1 a $10.810.000 | Etapa 2 a $12.020.000 Palcos Oro (x10 / +18 años): Etapa 1 a $13.220.000 | Etapa 2 a $14.420.000

Etapa 1 a $13.220.000 | Etapa 2 a $14.420.000 Palcos Platino (x10 / +18 años): Etapa 1 a $14.420.000 | Etapa 2 a $15.620.000

Etapa 1 a $14.420.000 | Etapa 2 a $15.620.000 Palcos Diamante (x10 / +18 años): Etapa 1 a $15.620.000 | Etapa 2 a $16.830.000

Medellín (Estadio Envigado)



Gradería Norte (+18 años): Etapa 1 a $300.000 | Etapa 2 a $420.000

Etapa 1 a $300.000 | Etapa 2 a $420.000 Gradería Sur (+18 años): Etapa 1 a $661.000 | Etapa 2 a $781.000

Etapa 1 a $661.000 | Etapa 2 a $781.000 Gradería Occidental (+18 años): Etapa 1 a $817.000 | Etapa 2 a $937.000

Etapa 1 a $817.000 | Etapa 2 a $937.000 Kingdom VIP 2 (+18 años): Etapa 1 a $1.418.000

Etapa 1 a $1.418.000 Kingdom VIP 1 (+18 años): Etapa 1 a $2.622.000

Etapa 1 a $2.622.000 Palcos Oro (x10 / +18 años): Etapa 1 a $8.410.000 | Etapa 2 a $10.081.000

Etapa 1 a $8.410.000 | Etapa 2 a $10.081.000 Palcos Platino (x10 / +18 años): Etapa 1 a $14.420.000 | Etapa 2 a $15.620.000

Etapa 1 a $14.420.000 | Etapa 2 a $15.620.000 Palcos Diamante (x10 / +18 años): Etapa 1 a $16.830.000 | Etapa 2 a $18.030.000

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co