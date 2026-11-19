El presidente Abelardo de la Espriella hizo un llamado a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que investiguen al expresidente Gustavo Petro y miembros de su anterior gobierno por presuntos hechos de corrupción y narcotráfico. Durante declaraciones conocidas este 19 de noviembre, el mandatario sostuvo que las autoridades estadounidenses tendrían competencia para investigar al exjefe de Estado, al tiempo que cuestionó recientes pronunciamientos sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones celebradas este 2026.



De la Espriella pide a la justicia de Estados Unidos investigar a Gustavo Petro

“Desde aquí hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial en los Estados Unidos”, afirmó Abelardo de la Espriella.

El presidente fue más allá y lanzó fuertes señalamientos contra la administración anterior. “El gobierno de Petro fue una empresa criminal y se transgredieron leyes y disposiciones internacionales. Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y, ojalá, encarcelarlo. Que actúe la justicia norteamericana, que se conozca toda la verdad, que se examinen las pruebas y que quienes resulten responsables respondan ante la ley sin importar nada distinto a la aplicación de la ley”, manifestó.

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Según explicó, su petición también cobijaría al exsenador y hoy senador Iván Cepeda, así como a otros integrantes del Pacto Histórico, al considerar que se deben revisar diferentes actuaciones ocurridas durante el gobierno anterior. "Al señor Petro y el señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia. Recibimos un país golpeado por la inseguridad, con unas finanzas públicas profundamente deterioradas y graves escándalos de corrupción que deben ser esclarecidos por la justicia. Quienes se apropiaron de los recursos públicos deben responder por sus actos sin importar sus influencias, sus cargos, sus fortunas o la influencia que tengan en la política colombiana".



Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la controversia generada por mensajes publicados por el expresidente Gustavo Petro en redes sociales, en los que puso en duda la transparencia de los recientes comicios. De acuerdo con la versión expuesta por la Casa de Nariño, dichos pronunciamientos motivaron la reacción del actual jefe de Estado. Uno de los mensajes citados por el Gobierno señala: “Claro que hubo fraude electoral y la prueba es la ausencia del código hash que el registrador Penagos no puso, por eso todos los formularios C-14 se volvieron modificables”.



¡CON LA DEMOCRACIA Y CON COLOMBIA, NO SE METAN! 🇨🇴



Hoy quedó demostrado que en Colombia hay un Gobierno que garantiza la protesta pacífica, pero que no permitirá que la violencia, el vandalismo y los bloqueos se impongan sobre los derechos de millones de ciudadanos.



Al cierre… pic.twitter.com/6xKM2M6E0F — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 20, 2026

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