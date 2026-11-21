Chontico Día hoy, 21 de noviembre: consulte el resultado y la quinta balota del sorteo

Este sábado 21 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Chontico Día, uno de los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas coinciden con los resultados de la jornada.

El sorteo número 5430 está programado para la 1:00 p.m. y se transmite por Telepacífico. Al momento de esta consulta, el resultado todavía no estaba disponible, pues la extracción no se había realizado.



¿Cómo se juega Chontico Día?

Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras y definir el tipo de apuesta que desea realizar. Entre las modalidades disponibles están las jugadas de cuatro cifras, tres cifras, pata (dos últimas cifras) y uña (última cifra).

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También existe la posibilidad de apostar a la quinta balota, una cifra adicional que se anuncia junto con el resultado principal. Los valores de las apuestas y los premios dependen de la modalidad seleccionada y de las condiciones del operador.



Resultado de Chontico Día hoy, 21 de noviembre

Los datos del sorteo de este sábado son los siguientes:



Número ganador: 9726

Quinta balota: 3

Una vez finalice el sorteo, los jugadores podrán consultar las cifras oficiales y compararlas con las registradas en sus comprobantes.



¿Qué cayó en el último sorteo de Chontico Día?

El resultado más reciente corresponde al viernes 20 de noviembre de 2026. En esa jornada, el número ganador fue 4475 y la quinta balota fue 6.

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Los participantes pueden revisar las cifras de su apuesta y comprobar si acertaron las cuatro cifras, las tres últimas, las dos últimas o la última, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

¿Cómo reclamar un premio de Chontico Día?

Si el resultado coincide con la apuesta realizada, el ganador debe conservar el tiquete original y presentar su documento de identidad para verificar la jugada e iniciar el proceso de cobro.

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El procedimiento puede variar según el monto del premio. Por eso, se recomienda consultar los puntos de pago autorizados y las condiciones establecidas por el operador antes de realizar la reclamación.

Los jugadores deben verificar sus comprobantes y consultar los resultados a través de los canales oficiales del juego.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co