Este mes se cumplen cinco años del crimen del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, asesinados en su casa de La Calera en noviembre de 2021. Por estos hechos, Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, fue condenado a 55 años de prisión tras comprobarse que el movil del asesinato fue económico.

Sobre la forma en que intentó apoderarse de la herencia, Elmer Montaña, abogado de las víctimas, explicó en el programa Expediente Final de Caracol Televisión: “Jhonier le infligió unas heridas en el abdomen antes de causarle las heridas que le produjeron la muerte con el propósito de que Mauricio firmara un documento en donde dejaba como herederos a su hermano y a sus sobrinos”.

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Situación de los bienes administrados por la SAE

Todo el patrimonio del estilista fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación, debido a indagaciones sobre el origen de los recursos. Según los reportes presentados en la investigación de Expediente Final, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra los siguientes bienes:



Una casa en un conjunto residencial en La Calera Un apartamento en el norte de Bogotá Dos vehículos de alta gama marca Mercedes-Benz y una motocicleta Una cuenta bancaria con un saldo superior a 1.620 millones de pesos Dos sociedades comerciales vinculadas a su peluquería y a su proyecto musical

El deterioro de las propiedades de Mauricio Leal

El informe de Expediente Final evidenció que la prolongada administración del Estado y el desuso han generado pérdidas económicas y desgaste en los inmuebles. La vivienda de La Calera ha permanecido desocupada durante este periodo, lo que ha provocado afectaciones en su estructura. Asimismo, la propiedad acumula deudas por concepto de cuotas de administración que superan los $100 millones de pesos. Además, el reporte indicó que existen saldos pendientes por pagar en los lotes del cementerio donde descansan los restos de las víctimas.

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Los reclamos familiares sobre los bienes

De acuerdo con ley colombiana, se inhabilita a quien haya sido condenado por el homicidio de un familiar para recibir su herencia. Con base en esta norma, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y quien se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí por otro proceso judicial, inició trámites legales para ser declarado el único heredero legítimo. Sobre la relación familiar tras el crimen de su madre y hermano, García señaló en entrevista para Expediente Final que para él no existe la palabra perdón: "Así como él mató a mi familia, él para mí se murió como hermano”.

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Por su parte, la abogada Erika Sanguinetti, apoderada de Carlos Andrés García, declaró ante los micrófonos de Expediente Final: “Nosotros a través de una solicitud les solicitamos nos informaran qué ha pasado con estos bienes, nos han negado la información”. Actualmente, el trámite permanece suspendido a la espera de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelva la apelación de segunda instancia sobre la condena penal contra Jhonier Leal.