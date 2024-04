¿Cómo funciona la regla 50-30-20? Programe su ahorro con este método

Saber manejar el dinero es fundamental para lograr estabilidad y alcanzar metas económicas a largo plazo. Una estrategia popular y efectiva para administrar sus finanzas de forma organizada es la regla 50-30-20, que divide su ingreso mensual en tres categorías principales: necesidades, ahorros y deseos.



¿En qué consiste la regla 50-30-20?

50% para necesidades

Este porcentaje se destina a cubrir gastos básicos y necesidades indispensables, como el alquiler o la hipoteca, los servicios públicos, la alimentación, el transporte y los seguros. Es importante priorizar estos gastos esenciales para garantizar la estabilidad y seguridad financiera de su casa.

30% para deseos

Se destina a gastos discrecionales y deseos personales, como entretenimiento, restaurantes, viajes, compras no esenciales y cualquier otro lujo o placer que desee permitirse. Esta parte del presupuesto le brinda la libertad de disfrutar de la vida y de sus pasiones sin comprometer sus necesidades básicas o seguridad financiera.

20% para ahorros

El 20% de sus ingresos se destina a sus metas de ahorro y planificación financiera a largo plazo. Esto incluye la creación de un fondo de emergencia para imprevistos, la contribución a planes de jubilación, inversiones a largo plazo y el ahorro para objetivos específicos, como la compra de una casa, la educación de los hijos o las vacaciones.



¿Quién inventó la regla del 50-30-20?

La estrategia de administración financiera fue popularizada por la senadora estadounidense Elizabeth Warren en su libro 'All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan', publicado en 2005.

En colaboración con su hija, Amelia Warren Tyagi, Elizabeth Warren desarrolló esta regla como una guía simple y efectiva para ayudar a las personas a administrar sus finanzas de manera equilibrada y alcanzar sus objetivos financieros.