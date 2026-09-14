Consulte resultados Chontico Día hoy lunes 14 de septiembre de 2026: números ganadores

Los jugadores del Chontico Día esperan este lunes 14 de septiembre de 2026 el resultado de una nueva jornada del chance. El sorteo se realiza diariamente y los números ganadores se conocerán una vez termine la extracción de las balotas.

La jornada está programada para la 1:00 p. m., por lo que el resultado de este lunes se encuentra pendiente al momento de esta publicación. Los apostadores podrán comparar posteriormente las cifras sorteadas con las registradas en sus respectivos tiquetes.

Resultado de Chontico Día de hoy 14 de septiembre

Número ganador: 1625

Quinta cifra: 9

El resultado oficial correspondiente al lunes 14 de septiembre será incorporado después de que finalice el sorteo y se publique la combinación ganadora.



El Chontico Día juega todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 de la tarde.



¿Cuál fue el resultado del Chontico Día del domingo?

Antes de conocer la combinación de este lunes, el resultado más reciente corresponde al sorteo del domingo 13 de septiembre de 2026.

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En esa jornada, el número ganador fue:

6059

La quinta cifra fue 6, mientras que las tres últimas cifras correspondieron a 059 y las dos últimas a 59.

Los resultados de los días anteriores fueron:



12 de septiembre: 5379.

5379. 11 de septiembre: 8621.

8621. 10 de septiembre: 8023.

8023. 9 de septiembre: 4610.

4610. 8 de septiembre: 0364.

Estas son las modalidades del Chontico Día

El juego permite realizar apuestas con diferentes cantidades de cifras. En la modalidad de cuatro cifras directo, el jugador debe acertar el número completo y en el mismo orden en que aparece en el resultado.

También existe el 4 cifras combinado, que permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

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Para quienes apuestan a tres cifras están disponibles las modalidades directa y combinada. Asimismo, se puede jugar a dos cifras, conocida como La Pata, o a una cifra, denominada La Uña.

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Día?

La apuesta para este chance puede realizarse desde $500 hasta $10.000, según la información incluida en la nota anterior.

El monto que puede recibir el ganador depende de la modalidad escogida, del número de cifras acertadas y del dinero invertido.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si el resultado coincide con su apuesta, conserve el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras. Para el cobro también se solicita el documento de identidad y una fotocopia del mismo.

Los requisitos adicionales pueden variar de acuerdo con el valor del premio. Por eso, antes de realizar el cobro, es recomendable confirmar las condiciones en los canales autorizados.

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El resultado del Chontico Día de este lunes 14 de septiembre será actualizado una vez termine el sorteo y se confirme oficialmente la combinación ganadora.