Resultado Caribeña Día hoy: revise si acertó el sorteo de este lunes 14 de septiembre

Los jugadores de Caribeña Día tienen este lunes 14 de septiembre de 2026 una nueva oportunidad de participar en el chance. El sorteo se realiza diariamente y, una vez se conozcan las cifras oficiales, los apostadores podrán comprobar si su tiquete coincide con alguno de los números premiados.

El último sorteo confirmado corresponde al domingo 13 de septiembre, cuando el número ganador fue 6970 y la Quinta cifra fue 0.

Resultado de Caribeña Día hoy 14 de septiembre

Número ganador: ______

______ Quinta: ______

Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, por lo que los jugadores pueden obtener un premio dependiendo de las cifras acertadas y de la modalidad seleccionada.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., incluidos domingos y festivos.

Por eso, quienes hayan realizado una apuesta para la jornada de este lunes deberán esperar la realización del sorteo para conocer las cifras ganadoras y posteriormente verificar su tiquete.

¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar existen varias modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que el jugador quiera acertar:



4 cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: deben coincidir las últimas tres cifras en el orden seleccionado.

deben coincidir las últimas tres cifras en el orden seleccionado. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras sin importar el orden.

se deben acertar las últimas tres cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: corresponden a las dos últimas cifras.

corresponden a las dos últimas cifras. 1 cifra o uña: corresponde a la última cifra del número ganador.

El valor de la apuesta depende de la modalidad elegida. El monto puede estar entre $500 y $10.000.



¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Si el resultado coincide con su apuesta, es importante conservar el tiquete original en buen estado, sin tachones, alteraciones o daños que puedan dificultar su validación.

Para solicitar el pago se debe presentar el comprobante y la documentación requerida. Entre los documentos básicos se encuentran el tiquete original correctamente diligenciado y el documento de identidad.

Los requisitos pueden variar dependiendo del valor del premio. Para premios inferiores a 48 UVT se solicita la documentación básica; entre 48 y 181 UVT se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente. En el caso de premios superiores a 182 UVT, se requiere además una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días.

Los jugadores deben verificar siempre las condiciones de reclamación y acudir a los puntos autorizados para realizar el trámite.