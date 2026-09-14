Resultados del Sinuano Día hoy: números ganadores de este lunes 14 de septiembre de 2026

Los participantes del sorteo del Sinuano Día aguardan la entrega de los números correspondientes a la jornada de este lunes 14 de septiembre de 2026. Este popular chance colombiano, caracterizado por su amplio reconocimiento en la región Caribe y en todo el país, realiza su transmisión en las primeras horas de la tarde para dar a conocer las cifras oficiales.



¿Qué número cayó en el Sinuano Día hoy?

La transmisión del sorteo del Sinuano Día se realiza de manera habitual en su horario diurno. Los jugadores que adquirieron sus tiquetes en los puntos autorizados de la red de apuestas pueden verificar las cifras entregadas por las balotas oficiales.



Número ganador : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Las personas que hayan acertado la combinación requerida deben conservar el boleto en óptimas condiciones, ya que es el único comprobante válido para iniciar la verificación y el cobro del monto correspondiente.



¿Cómo reclamar un premio del chance Sinuano Día?

El proceso de cobro de un incentivo obtenido a través de las apuestas permanentes requiere el cumplimiento de ciertos requisitos legales e institucionales establecidos por las autoridades de supervisión en Colombia. Para montos menores, el trámite se efectúa directamente en los puntos de venta autorizados presentando el tiquete original y el documento de identidad.

Cuando el valor del premio supera los topes estipulados por la comercializadora, el ganador debe acudir a la sede principal de la red de apuestas con la siguiente documentación:



Tiquete original de la apuesta, sin tachaduras, enmiendas o deterioro que impida su lectura.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.

Formulario de identificación de ganadores diligenciado en el punto de atención.

Es fundamental realizar este procedimiento dentro de los plazos fijados por la normativa vigente, con el fin de evitar la caducidad del derecho a reclamar el dinero acumulado.



Retenciones de ley y cobro de ganancias ocasionales

Los premios entregados por los juegos de suerte y azar en el territorio nacional están sujetos a las disposiciones tributarias fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Cuando un incentivo monetario supera el tope legal expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplica una retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional.

Esta retención corresponde a un porcentaje del valor total del premio, el cual es descontado directamente por la entidad pagadora antes de efectuar el desembolso final al usuario. Por esta razón, el valor entregado al ganador difiere de la suma bruta anunciada en el plan de premios del sorteo.



La importancia de apostar en el juego legal

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra regulado por Coljuegos y las secretarías de gobierno locales. La compra de tiquetes en establecimientos o distribuidores autorizados garantiza que el dinero recaudado destine un porcentaje relevante al financiamiento del sistema de salud pública en las distintas regiones del país.



Participar en modalidades de apuestas no autorizadas o clandestinas conlleva riesgos de fraude e imposibilidad de reclamar los incentivos en caso de resultar favorecido. Para confirmar la validez de un punto de venta o de una plataforma digital, los apostadores pueden consultar las listas oficiales publicadas por las autoridades competentes y por la empresa concesionaria del servicio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad