¿Cuál fue el resultado de Chontico Día hoy 4 de octubre? Números ganadores de la jornada

Este domingo 4 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día. Los jugadores están atentos a las cifras que resulten favorecidas durante esta jornada y esperan conocer el número ganador y la quinta cifra.
¿Qué es el Chontico Día?
El Chontico Día es una modalidad del juego de chance que permite a los participantes seleccionar números y realizar apuestas de acuerdo con diferentes modalidades. El resultado del sorteo está compuesto por cuatro cifras y una quinta cifra.
Publicidad
Los jugadores deben revisar el resultado oficial y compararlo con la modalidad que seleccionaron al momento de realizar la apuesta.
¿Cómo se juega el Chontico Día?
Para participar, el jugador selecciona los números con los que desea apostar y define la modalidad correspondiente. Se puede jugar con una, dos, tres o cuatro cifras, según la opción elegida.
Entre las modalidades se encuentran:
- Una cifra o uña: se apuesta a una cifra.
- Dos cifras o pata: se seleccionan dos cifras.
- Tres cifras o pleno: se eligen tres cifras en el orden correspondiente.
- Cuatro cifras o superpleno: se seleccionan las cuatro cifras del número ganador.
También existen modalidades combinadas para tres y cuatro cifras. El valor del premio depende de la modalidad y del monto apostado.
¿Cuánto paga el Chontico Día?
El pago depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida. Como referencia, el plan de premios contempla pagos por cada peso apostado:
- Una cifra: $5.
- Dos cifras: $50.
- Tres cifras pleno: $400.
- Tres cifras combinado: $83.
- Cuatro cifras superpleno: $4.500.
- Cuatro cifras combinado: $308.
Por ejemplo, una apuesta de $500 al superpleno, si acierta las cuatro cifras en el orden correspondiente, representa un premio de $2.250.000, antes de las retenciones que puedan aplicar.
¿Cómo consultar el resultado?
Después del sorteo, los participantes pueden comparar el número ganador y la quinta cifra con los datos registrados en su tiquete. Es importante verificar las cifras con el resultado oficial de la jornada.
Por ahora, el número ganador y la quinta cifra del Chontico Día de este domingo 4 de octubre están por definir.
Publicidad
Esta nota será actualizada una vez se conozca el resultado oficial del sorteo.
Resultado Chontico Día hoy 4 de octubre
- Número ganador: 6288
- Quinta cifra: 6
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co