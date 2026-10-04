¿Cuál fue el resultado de Chontico Día hoy 4 de octubre? Números ganadores de la jornada

Este domingo 4 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día. Los jugadores están atentos a las cifras que resulten favorecidas durante esta jornada y esperan conocer el número ganador y la quinta cifra.

¿Qué es el Chontico Día?

El Chontico Día es una modalidad del juego de chance que permite a los participantes seleccionar números y realizar apuestas de acuerdo con diferentes modalidades. El resultado del sorteo está compuesto por cuatro cifras y una quinta cifra.

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Los jugadores deben revisar el resultado oficial y compararlo con la modalidad que seleccionaron al momento de realizar la apuesta.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar, el jugador selecciona los números con los que desea apostar y define la modalidad correspondiente. Se puede jugar con una, dos, tres o cuatro cifras, según la opción elegida.



Entre las modalidades se encuentran:



Una cifra o uña: se apuesta a una cifra.

Dos cifras o pata: se seleccionan dos cifras.

Tres cifras o pleno: se eligen tres cifras en el orden correspondiente.

Cuatro cifras o superpleno: se seleccionan las cuatro cifras del número ganador.

También existen modalidades combinadas para tres y cuatro cifras. El valor del premio depende de la modalidad y del monto apostado.



¿Cuánto paga el Chontico Día?

El pago depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida. Como referencia, el plan de premios contempla pagos por cada peso apostado:



Una cifra: $5.

Dos cifras: $50.

Tres cifras pleno: $400.

Tres cifras combinado: $83.

Cuatro cifras superpleno: $4.500.

Cuatro cifras combinado: $308.

Por ejemplo, una apuesta de $500 al superpleno, si acierta las cuatro cifras en el orden correspondiente, representa un premio de $2.250.000, antes de las retenciones que puedan aplicar.



¿Cómo consultar el resultado?

Después del sorteo, los participantes pueden comparar el número ganador y la quinta cifra con los datos registrados en su tiquete. Es importante verificar las cifras con el resultado oficial de la jornada.



Por ahora, el número ganador y la quinta cifra del Chontico Día de este domingo 4 de octubre están por definir.

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Esta nota será actualizada una vez se conozca el resultado oficial del sorteo.



Resultado Chontico Día hoy 4 de octubre

Número ganador: 6288

Quinta cifra: 6