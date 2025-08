Lo que puede ganar en el Baloto si acierta determinado número de balotas: estos son los premios

El Baloto se juega en Colombia actualmente tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados. Y aunque su gran interés suele centrarse en sus grandes acumulados, que parte de $4.000 millones y crece si nadie lo gana, hay otras combinaciones ganadoras que también entregan dinero por acertar determinado número de balotas.

Interesados deben conocer que el formato del Baloto consiste en elegir cinco números del 1 al 43, más una superbalota entre el 1 y el 16. El valor del tiquete es de $6.000, y existe una opción adicional llamada Revancha, que cuesta $3.000 y permite jugar una segunda vez con los mismos números, por un acumulado paralelo.

Por su parte, la Revancha funciona como un sorteo adicional al Baloto: para participar, se deben pagar $2.100 más y se juega con la misma combinación. El acumulado de Revancha es independiente, parte de $1.000 millones y también aumenta en cada sorteo si no hay ganadores. La apuesta puede hacerse de dos formas:



Manual: el jugador elige los cinco números y la Superbalota.

el jugador elige los cinco números y la Superbalota. Automática: el sistema selecciona los números al azar.

En ambos casos, el tiquete debe conservarse. Si se juega en línea, es necesario descargar e imprimir el comprobante enviado por correo.



¿Cuánto me gano si acierto determinado número de balotas en el Baloto?

Los premios secundarios del Baloto o Revancha dependen del número de balotas acertadas, incluyendo si se acierta o no la superbalota. Los valores no son fijos, pero se pueden estimar con base en promedios recientes. Estas son las combinaciones premiadas y sus valores dependen de lo que se sortee en la bolsa de premios.



Acertar 5 balotas y la superbalota, que daría como premio el acumulado.

Acertar 5 balotas, sin la superbalota.

Acertar 4 balotas y la superbalota.

Acertar 4 balotas, sin la superbalota.

Acertar 3 balotas y la superbalota.

Acertar 3 balotas, sin la superbalota.

Acertar 2 balotas y la superbalota.

Acertar la superbalota.

Si acierta solo una balota, más no la superbalota, no recibiría ningún premio.

Por ejemplo, en el sorteo del miércoles 30 de julio de 2025 la combinación ganadora fue: 29, 30, 34, 36, 41 + Superbalota 15, se repartieron premios a 19.402 ganadores del Baloto principal, con una premiación total de $134.843.000 y un acumulado de $12.300 millones. Aquí algunos ejemplos de cuánto se llevó cada quien según sus aciertos por determinadas balotas:



4 aciertos + superbalota: 4 ganadores recibieron $1.589.000 cada uno

4 ganadores recibieron $1.589.000 cada uno 4 aciertos sin superbalota: 48 ganadores con $144.850 cada uno

48 ganadores con $144.850 cada uno 3 aciertos + superbalota: 94 ganadores con $64.100 cada uno

94 ganadores con $64.100 cada uno 3 aciertos sin superbalota: 4.673 ganadores de $4.200 cada uno

4.673 ganadores de $4.200 cada uno 2 aciertos + superbalota: 1.224 ganadores con $12.850 cada uno

1.224 ganadores con $12.850 cada uno Solo superbalota, sin aciertos principales: 13.359 con ganadores con $6.000 cada uno

Muchas personas no reclaman estos premios porque no revisan su tiquete con cuidado. Según datos del operador, cada año se pierden millones de pesos en premios no reclamados, tanto por pérdida del tiquete como por desconocimiento de estas categorías intermedias. Todo premio del Baloto, sin importar su monto, puede ser reclamado dentro de los 365 días posteriores al sorteo. Pasado ese plazo, el dinero pasa al sistema de salud, como lo establece la Ley 1393 de 2010.



¿Qué pasa si acierto algunas balotas del Baloto?

Los premios varían según la cantidad de aciertos: si un jugador acierta los cinco números principales y la superbalota, se lleva el acumulado mayor. Sin embargo, existen otras categorías de premios para quienes acierten menos números. Para reclamar un premio, el procedimiento depende de su valor:



Si el monto ganado es inferior a 182 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, menos de $9.063.418 según el valor vigente para 2025, el cobro se puede hacer en puntos autorizados como SuperGIROS o SuRed. Para esto, el jugador debe presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad válido.

es decir, menos de $9.063.418 según el valor vigente para 2025, el cobro se puede hacer en puntos autorizados como SuperGIROS o SuRed. Para esto, el jugador debe presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad válido. Si la apuesta fue realizada por medios digitales, el comprobante recibido por correo electrónico o descargado desde la plataforma debe imprimirse para validar el reclamo.

el comprobante recibido por correo electrónico o descargado desde la plataforma debe imprimirse para validar el reclamo. En caso de que el premio supere las 182 UVT, el proceso debe realizarse ante la Fiduciaria de Occidente. Allí se solicita una cita previa mediante las líneas oficiales de atención, principalmente en Bogotá. El ganador deberá entregar su cédula, el tiquete original y diligenciar un formulario de solicitud de pago.

Es importante tener en cuenta que hay un plazo de 365 días calendario, contados desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio. Si este tiempo expira, el valor no reclamado será transferido al sistema de salud, tal como lo establece la normativa colombiana.



Otros juegos similares a Baloto y Revancha

MiLoto es un juego de azar que se realiza cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes, entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. Para jugar, los jugadores deben elegir cinco números distintos entre el 1 y el 38. Los números pueden ser seleccionados manualmente por el jugador o generados aleatoriamente por el sistema. Una vez seleccionados, se emite un tiquete de juego que sirve como comprobante de la apuesta. El costo del tiquete de MiLoto es de 3.000 pesos colombianos. Los tiquetes pueden ser adquiridos en puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed, así como en línea a través del sitio web oficial de Baloto.

ColorLoto es otro juego de azar ofrecido por la misma entidad que administra el Baloto. Este juego se realiza dos veces por semana: lunes y jueves, entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m. Para jugar ColorLoto, los jugadores deben elegir seis combinaciones de números y colores. Los números pueden ser seleccionados manualmente por el jugador o generados aleatoriamente por el sistema. Una vez seleccionados los números y colores, se emite un tiquete de juego que sirve como comprobante de la apuesta. El costo del tiquete de ColorLoto es de 4.000 pesos colombianos. Los tiquetes pueden ser adquiridos en puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed, así como en línea a través del sitio web oficial de Baloto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co