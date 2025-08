Informan a usuarios de Bancolombia qué hacer si les sale un billete de $100 mil falso en un cajero

Recibir un billete falso de alta denominación, como el de $100.000, puede generar preocupación, especialmente cuando proviene de fuentes que se presumen confiables, como cajeros automáticos de entidades bancarias como Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, entre otros. En Colombia, esta situación no es común, pero tampoco imposible. Por ello, es fundamental que los usuarios conozcan los pasos a seguir y las políticas institucionales que rigen este tipo de incidentes.

Los cajeros automáticos funcionan mediante un sistema automatizado de dispensación de efectivo que depende de la carga manual de billetes por parte del personal autorizado. Aunque las entidades financieras implementan rigurosos controles de calidad y autenticidad, existe una mínima posibilidad de que un billete falsificado se introduzca en el sistema, especialmente si fue recibido por error en una operación anterior.

En el caso de Bancolombia, la red de cajeros automáticos es extensa y opera con altos estándares de seguridad. Sin embargo, como en cualquier sistema masivo, pueden presentarse excepciones. Ante esta eventualidad, el banco ha establecido un protocolo claro para proteger a sus clientes.



¿Qué hacer si recibe un billete falso en un cajero de Bancolombia?

Según información oficial publicada por Bancolombia en su centro de ayuda, si un cliente recibe un billete falso o en mal estado tras realizar un retiro en un cajero automático, debe acercarse a una de sus oficinas (excepto las ubicadas en supermercados) para radicar un reclamo formal. El banco solicita que el usuario presente:



El billete presuntamente falso.

El número de serie del billete.

La denominación.

El número del cajero donde se realizó el retiro.

La fecha exacta de la transacción.

El número de la tarjeta utilizada.

Datos de contacto como número telefónico y dirección de residencia.

En el caso de personas jurídicas, se requiere además una carta firmada por el representante autorizado de la cuenta, solicitando la reposición del dinero.

Bancolombia aclara que el tiempo de validación y respuesta para determinar si aplica el pago temporal depende de cada sucursal. Esto significa que no hay un plazo único, pero el banco se compromete a dar respuesta dentro de los tiempos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.



Otras recomendaciones en caso de que reciba billetes falsos de $100.000

No intente usar el billete: circular un billete falsificado , incluso sin intención, puede acarrear consecuencias legales. Conserve el billete en el mejor estado posible.

billete falsificado Verifique el billete: compare las características de seguridad del billete con las referencias oficiales del Banco de la República. Elementos como el hilo de seguridad, la marca de agua, la textura del papel y los elementos en relieve son claves para detectar falsificaciones.

"El Valle de Cocora en Quindío, con la palma de cera (árbol nacional), el pájaro barranquero y la flor del sietecueros, junto con la imagen del presidente Carlos Lleras Restrepo hacen parte de la imagen del billete de 100 mil pesos. Mire, toque, levante, gire y compruebe son los cinco pasos para reconocer el nuevo billete. El verde es el color predominante del billete y presenta cambios de tonalidad. Sus dimensiones son 66 mm X 153 mm. El material en el que se imprime el billete es papel hecho de fibra de algodón 100%", enfatizó el Banco de la República.



¿Qué pasa si se comprueba que el billete es falso?

Una vez que el billete es analizado por el banco, si se confirma que es falsificado y que fue entregado por un cajero de la entidad, Bancolombia puede proceder con la reposición del dinero, siempre y cuando se haya cumplido con el procedimiento de reclamación en los tiempos establecidos. En caso contrario, si el billete no fue entregado por un canal oficial o si no se puede comprobar el origen, el banco no está obligado a realizar el reembolso. Por ello, es crucial conservar el comprobante del retiro y actuar con prontitud.

En situaciones donde el billete está roto, manchado o en mal estado, pero no es falso, el procedimiento es similar. El banco puede reemplazarlo por uno en buen estado, siempre que se cumplan los requisitos de presentación y validación. En estos casos, el análisis es más rápido y no suele requerir una investigación profunda.



Seriales detectados en billetes falsos de $100.000

Los siguientes seriales específicos han sido identificados en billetes falsos que circularon recientemente:



AE68417396

AJ77938917

Estos casos fueron denunciados por una empresaria a través de redes sociales, quien indicó que los billetes pasaron desapercibidos en pruebas con marcadores detectores y solo fueron identificados como falsos mediante luz ultravioleta.



¿Hay billetes falsos G5 en Colombia?

El término “G5” ha circulado principalmente en redes sociales como TikTok e Instagram, donde se afirma que se trata de billetes falsos de alta calidad, difíciles de detectar incluso con marcadores especializados. Sin embargo, el Banco de la República desmiente esta clasificación y señala que las falsificaciones detectadas corresponden a simulaciones de baja calidad, hechas con materiales comerciales y técnicas ya conocidas por las autoridades.

"Las piezas falsas identificadas corresponden a simulaciones de baja calidad mediante técnicas ya conocidas por el Banco de la República y las autoridades judiciales, las cuales son fáciles de diferenciar por parte del público frente a las piezas auténticas”, señaló el Banco de la República. Se han evidenciado diferentes mitos que están siendo utilizados para verificar de manera incorrecta la autenticidad de los billetes. Por ejemplo: el uso de marcadores probadores, mojar los billetes, frotarlos sobre alguna superficie y rasparlos con las uñas, entre otros. Estas prácticas no corresponden a un proceso correcto de verificación, por ende, no son confiables y si pueden generar daños prematuros en las especies monetarias", agregó.

Además, el banco enfatiza en que los billetes colombianos cuentan con elementos de seguridad avanzados desde la emisión de la nueva familia en 2016, y recomienda seguir los cinco pasos para verificar su autenticidad: mire, toque, levante, gire y compruebe.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL