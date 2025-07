¿Cuánto vale una hora nocturna si gana el mínimo? Así quedó tras jornada de 44 horas semanales

Durante los últimos años, los trabajadores colombianos se han ido adaptando a la paulatina reducción de la jornada laboral, la cual pasó de un total de 48 horas semanales, en 2022, a solo 44 para este 2025. El objetivo es que en 2026 la jornada laboral semanal estipulada llegue a solo 42 horas, dejándoles más horas libres a gran parte de los empleados del país.

Y es que, según varios estudios como el publicado por la revista Nature Human Behaviour, la reducción del tiempo de trabajo en los empleados conlleva a evidentes mejoras en su bienestar, que también se puede traducir en mayor productividad y satisfacción con los trabajos que llevan a cabo. Colombia, entonces, se ha convertido en uno de los primeros países que le apuestan a esta serie de ajustes.

La implementación de dicha reducción inició en 2023 y, paulatinamente, el número de horas trabajadas en la semana se ha acercado a la meta final. Eso sí, conforme avanzan los años y las respectivas reducciones, el pago de las horas laborales para los empleados de Colombia también ha sufrido ciertos ajustes, ya que no es lo mismo recibir un salario mínimo de 1.423.500 pesos por trabajar 48 horas a la semana que por laborar 44.

Ante esto, los trabajadores del país deben tener en cuenta que con cada reducción a la jornada laboral, se presenta un relativo aumento en el costo que tiene cada hora de trabajo, partiendo del pago de un salario mínimo. Así las cosas, si con una jornada de 44 horas, con un salario de 1.423.500, la hora nocturna estaba en 8.355 pesos, con la reducción a 42 horas semanales esta quedó en 8.734 pesos.

Debe tenerse en cuenta que las horas extras nocturnas también contarán con un incremento tras la reducción de la jornada laboral, por lo que ahora estas tendrán un costo de 11.322 pesos.



¿A quiénes aplica el ajuste de la jornada laboral?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la Ley 2101 de 2021 se refiere a la jornada laboral máxima para los trabajadores del sector privado. Esto incluye a las personas naturales que han firmado contratos laborales con empresas privadas. La ley "no aplica para las y los servidores públicos, salvo aquellos que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo". Además, la ley también abarca a las trabajadoras domésticas a tiempo completo, tanto internas como externas.



¿A quiénes no aplica la nueva jornada laboral?

La Ley 2101 de 2021 establece varias excepciones, entre las que se incluyen:



Servidores públicos: Estos están exentos, a excepción de aquellos que trabajen en empresas estatales bajo el Código Sustantivo del Trabajo.

Trabajadores con horarios especiales: Aquellos contratados a tiempo parcial o con jornadas laborales inferiores al mínimo semanal también quedan excluidos de la aplicación de esta ley.

Menores de edad con contrato laboral: Si los menores cuentan con el permiso del Ministerio de Trabajo, no se verán afectados por la reducción de la jornada, ya que su horario especial es inferior al mínimo semanal.

Trabajadores en cargos de dirección, confianza o manejo: Estos pueden negociar excepciones directamente con la empresa.

Trabajadores informales: Quedan fuera del alcance de la ley.

¿Se pierden beneficios con la aplicación de esta nueva jornada?

Sí, la aplicación de esta nueva jornada laboral implica la pérdida de ciertos beneficios previos. Por ejemplo, la reducción de la jornada afecta proporcionalmente la duración del Día de la Familia, que consistía en dos jornadas libres y pagas al año para los trabajadores. Con la implementación total de la reducción a 42 horas en julio de 2026, este beneficio desaparecerá por completo, así como las dos horas semanales destinadas a actividades recreativas o culturales para empresas con más de 50 empleados.



¿Le pueden pagar menos tras la reducción de las horas laborales semanales?

No, la reducción de la jornada laboral no afectará el salario de los trabajadores, ni eximirá a los empleados de sus responsabilidades laborales. La ley lo establece claramente en su artículo 4, que señala: "El empleador debe respetar todas las normas y principios que protegen al trabajador. La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores".

