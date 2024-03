¿Debe declarar renta si recibe plata del exterior?

Cada vez es más común que los colombianos reciban dinero del exterior, ya sea por trabajo remoto, inversiones o apoyo de familiares. Sin embargo, es posible que esta población deba declarar renta.



La obligación de declarar renta en Colombia no solo se basa en la cantidad de dinero recibido, sino también en la residencia fiscal del individuo.

Si usted es residente fiscal en Colombia debe declarar todos sus ingresos, tanto nacionales como del exterior. Esto se determina si ha permanecido en el país por más de 183 días en un periodo de 365 días consecutivos.

¿Qué ingresos del exterior se deben declarar renta?

Todos los ingresos recibidos del exterior deben estar declarados. Esto incluye, pero no se limita a, salarios por servicios prestados, ingresos por ventas y cualquier otro tipo de remuneración.

Incluso, las remesas familiares pueden requerir declaración si los ingresos totales percibidos durante el periodo fiscal superan cierto umbral, es decir, los $59,3 millones o si su patrimonio bruto al término del año gravable es igual o superior a $190.854.000.

Excepciones y consideraciones especiales

No todos los ingresos del exterior están sujetos a impuestos. Por ejemplo, si usted no es residente fiscal en Colombia, es decir, si no cumple con el criterio de los 183 días, podría estar exento de declarar estos ingresos.

Además, existen tratados de doble tributación que pueden afectar la cantidad de impuestos a pagar.

Consecuencias de no declarar renta

No declarar ingresos del exterior puede tener consecuencias significativas. Si la DIAN detecta inconsistencias podrían imponerse multas y sanciones. Por lo tanto, es crucial informarse bien y cumplir con las obligaciones tributarias.

Si usted es residente fiscal en Colombia, asegúrese de declarar estos ingresos para evitar problemas con la autoridad tributaria.

Si tiene dudas, consulte con un contador o asesor fiscal para entender mejor su situación particular y cumplir con la ley colombiana.