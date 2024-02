Desempleo en Colombia fue del 12,7% en enero de 2024, según el DANE

El desempleo en Colombia fue del 12,7% en enero de 2024, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En comparación con el mismo mes del 2023, cuando fue de 13.7 %, el indicador bajó un punto porcentual.



"Para el mes de enero de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 12,7%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (13,7%). La tasa global de participación se ubicó en 63,3% y la tasa de ocupación en 55,3%. En el mismo mes de 2023 estas tasas fueron 63,4% y 54,7%, respectivamente", indicó el DANE.

"El panorama laboral colombiano en enero de 2024 mostró una mejoría significativa con respecto al mismo periodo de 2023. Se observó una disminución en la tasa de desocupación tanto en hombres como en mujeres. En el caso femenino fue más pronunciada", añadió la entidad.

Además, la tasa de desempleo en Colombia en enero de 2024 fue del 15,9 % para las mujeres, mientras que la de los hombres fue del 10,4 %.

El DANE recalcó que "la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca lideraron el aumento en el número de empleos, seguidos por la Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana. Sin embargo, el sector de información y comunicaciones experimentó una disminución en la cantidad de ocupados".



Las ciudades más afectadas por el desempleo en Colombia

Quibdó es la ciudad con la tasa de desempleo más alta en Colombia - DANE

Publicidad

En el último trimestre -entre noviembre de 2023 y enero 2024- de las 23 ciudades y áreas metropolitanas las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron Quibdó (26,3%), Riohacha (18,0%) y Florencia (14,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron Manizales A.M. (10,0%), Barranquilla A.M. (9,7%) y Medellín A.M. (8,9%).

"La población desocupada a nivel nacional vio una reducción de 220 mil personas en enero de 2024 en comparación con el año anterior. Esto refleja una mejora significativa en la tasa de desempleo en Colombia. La población fuera de la fuerza laboral también experimentó cambios, con un incremento de 254 mil personas en enero de 2024 respecto al mismo mes del año anterior", enfatizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.



Boletín del DANE sobre el desempleo en Colombia en enero de 2024