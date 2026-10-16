Dorado Mañana hoy: estos son los resultados del viernes 16 de octubre de 2026

Los resultados de El Dorado Mañana de este viernes 16 de octubre de 2026 ya fueron publicados, por lo que los apostadores que participaron en este tradicional juego de chance de Bogotá y Cundinamarca ya pueden revisar sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio. Este sorteo hace parte de la oferta de apuestas permanentes administradas por Paga Todo, concesionario autorizado por la Lotería de Bogotá.



Resultado de El Dorado Mañana del 16 de octubre de 2026

Número ganador:

Quinta:

El Dorado Mañana es uno de los sorteos más consultados entre los seguidores del chance en Colombia debido a que sus resultados se conocen durante las primeras horas del día. El juego se realiza de lunes a sábado y su transmisión se lleva a cabo a través de Canal 1.

Este chance forma parte de la familia de sorteos El Dorado, que también incluye las modalidades Tarde y Noche. Mientras El Dorado Mañana y El Dorado Tarde operan de lunes a sábado, El Dorado Noche mantiene sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos.

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El sistema de juego permite apostar números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los premios dependen del tipo de acierto y del valor apostado por cada jugador. De acuerdo con la estructura de pagos disponible para el chance, acertar la última cifra corresponde a la modalidad conocida como uña; las dos últimas cifras se conocen como pata; también existen modalidades para tres y cuatro cifras, además de opciones asociadas a la quinta balota.



Uno de los elementos que distingue a los sorteos de El Dorado es precisamente la presencia de la denominada Quinta, una balota adicional que acompaña el resultado principal y que permite participar en modalidades complementarias definidas por el operador.



El juego es comercializado por Paga Todo en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, tanto en puntos físicos autorizados como en los canales habilitados por el concesionario. La operación se encuentra bajo la autorización de la Lotería de Bogotá, entidad que administra el monopolio rentístico de este tipo de apuestas en la región.

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Los resultados de El Dorado suelen generar interés diario por la frecuencia de sus sorteos y por las diferentes modalidades de participación que ofrecen a los apostadores. Por esa razón, miles de personas consultan cada jornada el número ganador para comprobar si registraron aciertos en las cifras seleccionadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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