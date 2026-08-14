Resultados Dorado Tarde, último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026: números ganadores

Los jugadores y apostadores en todo el territorio nacional siguen de cerca el sorteo del Dorado Tarde para este viernes 14 de agosto de 2026. A continuación, se presentan las cifras correspondientes a la última jugada de este tradicional chance, el cual otorga diversos premios en efectivo a quienes aciertan a las combinaciones oficiales.



¿Qué número cayó en el Dorado Tarde?

El sorteo de la tarde de este importante juego de azar se realiza habitualmente en su horario habitual de lunes a sábado. Los resultados confirmados para el sorteo de la fecha son los siguientes:



Número ganador: 6093

6093 La "Quinta" cifra: 1

¿Cómo saber si es ganador del chance Dorado Tarde?

Para determinar si un boleto resulta ganador en el Dorado Tarde, el apostador debe comparar las cuatro cifras de su tiquete con las balotas extraídas en el sistema oficial. De acuerdo con el reglamento de las apuestas permanentes en Colombia, existen diversas modalidades de premio según la cantidad de aciertos obtenidos:



Cuatro cifras: Ocurre cuando coinciden las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Ocurre cuando coinciden las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Tres cifras: Premia a los usuarios que aciertan los últimos tres dígitos en el orden emitido.

Premia a los usuarios que aciertan los últimos tres dígitos en el orden emitido. Dos cifras: Acierto correspondiente a los últimos dos números de la combinación ganadora.

Acierto correspondiente a los últimos dos números de la combinación ganadora. Una cifra: Coincidencia con la última cifra del sorteo.

El comprobante de venta físico o digital es el único documento válido para reclamar cualquiera de estos incentivos económicos, por lo que debe conservarse en perfecto estado sin tachaduras ni enmendaduras.



Proceso para cobrar un premio de chance en Colombia

En caso de resultar favorecido con el número ganador del Dorado Tarde, el apostador debe acudir a un punto de venta autorizado de la red de apuestas de su departamento o ciudad. Para realizar el cobro del dinero de manera presencial y efectiva, es necesario cumplir con los siguientes requisitos documentales:



Presentar el tiquete original de la apuesta con los datos diligenciados en el reverso.

Llevar el documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o documento equivalente para extranjeros).

Para premios de montos elevados, completar los formularios de identificación de origen de fondos requeridos por las entidades vigiladas.

Las redes autorizadas establecen montos máximos para pagos inmediatos en caja. Si el valor del premio supera los límites estipulados por el operador, la persona ganadora será remitida a la sede principal del concesionario para la tramitación correspondiente.



Retenciones de ley y cobro de impuestos

Todas las actividades de apuestas permanentes y chances en Colombia están sujetas a la normativa tributaria vigente regulada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Los premios obtenidos a través del chance se consideran ingresos por ganancias ocasionales. De acuerdo con el Estatuto Tributario, cuando la cuantía del premio supera las Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas por la ley para la retención en la fuente, la empresa concesionaria descuenta de manera automática el porcentaje correspondiente a este impuesto antes de entregar el valor neto al usuario.



Importancia de jugar en puntos autorizados y legales

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia opera bajo una estricta regulación fiscal y administrativa. La entidad reguladora del sector, Coljuegos, junto con las secretarías de gobierno locales, supervisa la operación de las redes de apuestas para garantizar el cumplimiento de los reglamentos.

Apostar exclusivamente en puntos legales garantiza la transparencia de los sorteos, el pago efectivo de los premios y el aporte de recursos económicos destinados a la financiación de la salud pública del país. La comercialización o compra de tiquetes de chance no autorizados constituye una infracción legal y priva al apostador de garantías para la reclamación de sus incentivos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

