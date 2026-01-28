El millonario trato que lleva la imagen del tiktoker más seguido del mundo al negocio de la IA

El creador de contenido más seguido de TikTok dio un paso decisivo en la evolución de su marca personal al cerrar un acuerdo millonario que lo proyecta más allá de las redes sociales. Khaby Lame, conocido mundialmente por sus videos de humor sin decir una sola palabra, vendió su empresa Step Distinctive Limited por US$ 975 millones y se convirtió en accionista mayoritario del holding que ahora controla el negocio y un operación que incluye el desarrollo de un "gemelo digital" impulsado por inteligencia artificial para contenido multilingüe y comercio electrónico en vivo.



La transacción se realizó con Rich Sparkle, un holding con sede en Hong Kong que cotiza en bolsa, y quedó registrada en una presentación pública ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

El acuerdo se concretará mediante la emisión de 75 millones de acciones ordinarias, lo que posiciona a Lame como el principal accionista de la compañía compradora, es decir que al tener una cantidad tan grande de acciones, esto le permite conservar el liderazgo estratégico de la firma que gestiona su marca global.

Uno de los aspectos más relevantes del trato es la autorización otorgada por el influencer para el uso de su Face ID, Voice ID y modelos de comportamiento, con el fin de crear un avatar de inteligencia artificial que replicará su imagen y estilo.



Este "gemelo digital" será utilizado para realizar transmisiones de comercio electrónico en vivo, disponibles en varios idiomas y franjas horarias, ampliando de forma significativa el alcance de su presencia digital. Según informó Rich Sparkle, la estrategia comercial basada en la imagen de Khaby Lame podría generar más de US$ 4.000 millones en ventas anuales.



La apuesta se apoya en el crecimiento sostenido del comercio en vivo, un modelo basado en la venta en tiempo real que ya supera los US$ 40.000 millones anuales en mercados como China y que mantiene proyecciones de expansión acelerada a nivel global.

Este formato de ventas en tiempo real se ha consolidado como una de las principales tendencias del comercio digital, impulsado por plataformas como Tik Tok que combinan entretenimiento y transacciones diarias.

En ese escenario, la figura de Lame resulta especialmente atractiva, su estilo visual, universal y sin decir una sola palabra conectó a miles de personas en el mundo, un factor clave para el comercio multilingüe. Khaby Lame construyó su impacto digital con una fórmula sencilla pero efectiva.



De perder su empleo a liderar un acuerdo de millones

En 2020, luego de perder su empleo como obrero en una fabrica, en medio de la pandemia, comenzó a publicar videos cortos en TikTok en los que parodiaba tutoriales innecesariamente complejos. Solo con sus gestos y reacciones lograron resonar a nivel global.

Ese crecimiento lo llevó a reunir más de 160 millones de seguidores, convertirlo en el usuario más seguido de la plataforma y acumular 2.600 millones de “me gusta”. Varios de sus videos superaron las 300 millones de visualizaciones, cifras que consolidaron su valor como activo comercial dentro del ecosistema digital, tanto que en el 2022 logró destronar a Charli D'Amelio, quien desde 2020 había ocupado ese puesto.

Ese alcance lo llevó más allá de las redes sociales, caminó por la alfombra roja de la Gala del Met, protagonizó campañas publicitarias de alto perfil, incluido un anuncio durante el Super Bowl 2023, y firmó alianzas con marcas internacionales como Hugo Boss, Binance y Airbnb.

En 2025, la revista Forbes lo ubicó entre los diez mejores creadores de contenido del mundo, con ingresos estimados en US$ 20 millones y una tasa de interacción destacada para su tamaño de audiencia.

Con la venta de su empresa y su ingreso como accionista mayoritario de un holding internacional, Khaby Lame consolida una transformación poco común, pasó de perder su empleo en la pandemia a convertirse en una de las figuras más influyentes y rentables del negocio digital global, demostrando cómo una idea simple, bien ejecutada y amplificada por las redes sociales, puede escalar hasta convertirse en un jóven de 25 años con acciones millonarias en el mercado.

