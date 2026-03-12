Elecciones 2026: lista de los candidatos a la Presidencia y sus fórmulas a la Vicepresidencia

La campaña presidencial arrancó en firme el lunes 9 de marzo luego de la definición el 8 de marzo de tres candidaturas de centro, izquierda y derecha, y la elección del nuevo Congreso que muestra la fuerza legislativa de los diferentes partidos, principalmente del oficialista Pacto Histórico y del opositor Centro Democrático. En las consultas fueron elegidos la exalcaldesa de Bogotá Claudia López como representante de la 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación', con 574.670 votos, y el exsenador Roy Barreras, ganador de sectores de izquierda y 'Frente por la vida' con 257.037 sufragios. De igual forma, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, pues obtuvo 3.236.286 votos, equivalentes al 55,2% del total de sufragios de 'La gran consulta por Colombia', y se convirtió en la candidata presidencial de la derecha.

Ellos entraron formalmente a una carrera que lideran, según las encuestas, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, y la que se espera que se inscriban por lo menos diez candidatos más, ya que el plazo vence el viernes 13 de marzo.



Listado de candidatos a la Presidencia y sus fórmulas vicepresidenciales

Iván Cepeda y Aida Quilcué: el candidato del Pacto Histórico eligió a la senadora y lideresa indígena. Cepeda dijo que ella representa "la gran cultura, los principios éticos y la herencia de lucha" de los pueblos indígenas.



Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: el abogado anunció al exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Iván Duque. De la Espriella lo describió como "un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional".



Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: luego de días de conversaciones internas, la candidata del Centro Democrático confirmó al ex director del Dane como su fórmula. Oviedo obtuvo la segunda votación más alta en la Gran Consulta por Colombia y su nombre sonó una vez se conocieron los resultados.

Sergio Fajardo y Edna Bonilla: el exgobernador de Antioquia anunció a la exsecretario de Educación de Bogotá como su coequipera. Ambos se han dedicado a la docencia. Fajardo explicó que escogió a Bonilla "porque ella tiene capacidades que yo no tengo, nos complementamos y además nos encontramos en algo que va a pasar en Colombia y que no está muy de moda".

Clara López y María Consuelo Del Río: la senadora de izquierda del partido Esperanza Democrático confirmó que su fórmula a la vicepresidencia será la abogada María Consuelo Del Río, exveedora distrital de Bogotá.

Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata: el excanciller eligió a la politóloga Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales.

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora: el ganador de la consulta Frente por la Vida confirmó a la abogaday ex fiscal general como su dupla. Dijo que "es una persona que está pensando primero en Colombia, en el Estado social de Derecho, en las instituciones y el equilibrio de poderes, que conoce el estado, una mujer con una formación impecable".

Miguel Uribe Londoño y Luisa Villegas: el candidato del Partido Demócrata Colombiano decidió con su equipo elegir a la administradora de empresas.

Sondra Macollins y Leonardo Karam Helo: la abogada eligió al también abogado.

Juan Fernando Cristo y Norma Vera: el exministro eligió a la experta en conflicto armado. Vera es investigadora y docente universitaria y también fue profesora por más de una década en la Universidad del Magdalena.



¿Quiénes se bajaron de la carrera por la Presidencia?

Hasta ahora, el exalcalde de Cali Maurice Armitage, quien dijo que no se inscribirá como candidato presidencial pues no quiere fragmentar el voto. “Las fuerzas políticas están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás”, escribió en una cara en la que comunicó su decisión.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

