Único colombiano nominado al Óscar 2026 por narrar la muerte de su amigo en la guerra de Ucrania

Juan Arredondo nació en Nueva Jersey hace 49 años y es hijo de padres colombianos. Aunque hoy su nombre resuena en la industria del cine internacional tras su nominación a los Premios Óscar 2026 , no siempre tuvo una cámara entre sus manos; de hecho, su camino profesional comenzó en la industria farmacéutica tras estudiar química. Fue solo a raíz de una crisis personal que decidió comprar su primera cámara digital, un giro inesperado que lo llevaría de los laboratorios a documentar los conflictos más crudos del mundo. Esta es su historia en Los Informantes.

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“Yo empecé a tomar fotos como creo que muchos tomamos de atardeceres, de pajaritos, de flores”, recordó Arredondo sobre sus inicios. Ese hobby lo llevó a meterse a hacer cursos de fotografía. Empezó a armar un portafolio de trabajo que le abrió la primera gran puerta de su vida. Tras presentar su trabajo al New York Times, su carrera dio un giro radical, llevándolo eventualmente a trabajar para medios como National Geographic.

Su llegada a Ucrania en marzo de 2022, pocos días después de iniciarse la invasión rusa, no fue para combatir como mercenario, sino para ejercer su profesión. Arredondo se cuestionaba constantemente sobre su rol: “¿Qué puedo hacer con esta profesión y cómo puedo seguir contando historias sobre todo de esas personas que no tienen una voz, historias que ignoramos?". Ese era el plan que tenía con su amigo Brent Renaud.



Emboscada fatal en Ucrania: el día que Juan Arredondo vio morir a su mejor amigo

Juan Arredondo y Brent Renaud se encontraban en Ucrania documentando la realidad de los refugiados y civiles desplazados. El 13 de marzo de 2022, ambos tomaron una decisión logística que marcaría sus vidas para siempre al intentar avanzar por una zona de retenes.



“Un señor se baja del carro y empieza a conversar con nosotros en inglés, y nos dice que él es uno de los voluntarios que está ayudando a evacuar estos civiles. Yo me monto en la parte de atrás del del vehículo, Brent se va en la parte de adelante al lado del pasajero y emprendimos este recorrido”, relató el fotoperiodista. Pocos minutos después del inicio del trayecto, el vehículo fue emboscado.



Arredondo recordó el momento exacto del ataque: “Observo que hay una trinchera y hay dos soldados y dos salen de la trinchera entonces grito 'nos van a atacar.' Y yo me tiro al suelo en la parte de atrás para buscar refugio, el conductor hace una U y nos pone digamos como en la línea de fuego y ahí es cuando sentimos una balacera que le pegaba al carro”.

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Brent Renaud murió instantáneamente tras recibir un disparo de un francotirador, mientras que Arredondo resultó herido. “Sentía el impacto que me pegó aquí en el glúteo, se siente como un golpe seco, pero un dolor muy agudo”, describió Juan.



El colombiano nominado al Óscar 2026 que sobrevivió a la guerra para contar su historia

Tras el ataque, Arredondo fue evacuado inicialmente hacia un hospital y luego a Polonia en un tren de refugiados, el mismo tipo de transporte que él había ido a documentar originalmente.

“Ya era víctima de la guerra y que justamente la historia a la que habíamos ido a contar y a grabar yo ya era parte de eso”, reflexionó sobre lo sucedido. Durante su recuperación en Estados Unidos, el dolor físico y emocional fue devastador.

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Arredondo tuvo que aprender a convivir con las secuelas del ataque: “Me baja la dosis que yo ya sintiera mucho dolor, pero ya tenía que aprender como a convivir con ese dolor”.

Además del dolor físico, la culpa por haber sobrevivido mientras su amigo moría lo persiguió durante meses: "Empiezo es a culparme, a que qué tan mal amigo soy yo, o sea, qué amigo tan perverso de haber dejado su amigo tirado en el andén”.



“Armed Only with a Camera”: el homenaje que llegó a los Premios Óscar 2026

La nominación al Óscar en la categoría de Mejor Cortometraje Documental (Documentary Short Film) no es por un trabajo sobre su muerte, sino un tributo a la vida y obra de Brent Renaud. El corto, titulado Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, fue codirigido por Arredondo y Craig Renaud, hermano del periodista fallecido.

A pesar del reconocimiento, Arredondo mantiene una postura crítica frente al glamour de Hollywood. Al asistir al almuerzo de nominados, expresó su incomodidad: “Yo no pertenezco acá, yo no debería estar acá”.

Para él, el valor del periodismo reside en la narrativa y no en los galardones: “No yo no creo que uno debería hacer esta profesión pensando en ganarse premios, yo creo que es más cuál es la próxima historia que me llene a mí”, concluyó.



¿Dónde ver los Premios Óscar en Colombia?: hora, fecha y nominados

La edición número 98 de los Premios Óscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026. La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

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Para el público en Colombia, la transmisión en vivo se podrá seguir a través de las siguientes plataformas:



Televisión por cable: Canal TNT.



Streaming: Plataforma Max (anteriormente conocida como HBO Max).



Horario: La cobertura comenzará aproximadamente a las 5:00 p. m. con la alfombra roja, seguida de la gala principal.

Entre las categorías principales y figuras nominadas que destacan este año se encuentran:



Mejor Película: Frankenstein (dirigida por Guillermo del Toro), Sinners, Marty Supreme, One Battle after Another y Hamnet.



Mejor Actor: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle after Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) y Wagner Moura (The Secret Agent).



Mejor Actriz: Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Renate Reinsve (Sentimental Value).



Mejor Película Animada: Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain y Zootopia 2.

La gala de 2026 también estará marcada por un dispositivo de seguridad reforzado debido a advertencias del FBI sobre posibles amenazas en California, asegurando que el evento transcurra sin incidentes.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.