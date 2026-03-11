Joven relata cómo fue obligada a ocultar cuerpos de otras dos mujeres desaparecidas en Cali

El 19 de agosto de 2022 marcó el inicio de una búsqueda desesperada para dos familias en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, tras la desaparición de Karen Canelo, de 21 años, y Rojas, de 17. Ambas jóvenes, quienes mantenían una estrecha amistad, salieron de sus hogares con destino a la ciudad de Cali, pero perdieron contacto total con sus seres queridos durante el transcurso de la tarde. La última señal de vida que dejaron fue una publicación en sus perfiles de Facebook, donde compartieron imágenes que permitieron a las autoridades establecer su ubicación inicial en la capital del departamento.

Un día después de reportarse la ausencia de las jóvenes, el 20 de agosto, un descubrimiento accidental en el sector de Siloé, en la zona alta de Cali, cambió el rumbo de la investigación. Debido a la temporada de lluvias, la comunidad solicitó la intervención de la empresa de servicios públicos por una alcantarilla que presentaba obstrucciones constantes. Al proceder con la limpieza de la cañería, los operarios hallaron restos humanos que obligaron a la intervención inmediata de las unidades judiciales.

Los restos hallados correspondían a Karen Canelo. La identificación fue posible gracias a las prendas de vestir que la joven llevaba el día de su desaparición, las cuales habían sido registradas en fotografías previas. Posteriormente, el 28 de agosto, el hallazgo de otros restos cerca de un cementerio permitió identificar a la segunda víctima, Elizabeth Rojas, gracias a un tatuaje en números romanos que tenía en su cuerpo.



La investigación reveló que las jóvenes fueron vistas por última vez cuando ingresaban a la vivienda de Germán Evelio Yáñez, de 48 años, y de su hijo, Jhon Michael Lenis, de 26. Ambos fueron posteriormente capturados y condenados a 54 años y 6 meses de prisión por los delitos de feminicidio y desaparición forzada.



Nueva confesión de expareja de implicado

Recientemente, en una entrevista en el pódcast 'Más allá del silencio', Angy Pérez, expareja de Jhon Michael Lenis, reveló escalofriantes detalles sobre lo ocurrido ese día y aseguró que fue obligada a desmembrar los cuerpos de las dos mujeres desaparecidas.



La mujer afirmó que conoció a Lenis desde que tenía 14 años y que su relación fue “extensa y marcada por amenazas... Normalmente siempre se hacía lo que él decía”.

Luego relató cómo habrían ocurrido los hechos ese 19 de agosto. Según contó, el joven le pidió que le ayudara a arreglar un celular. “Era un teléfono gris. Tenía de fondo la foto de una muchacha de piel blanca, cabello crespo, como sentada en un parque… Yo no le di importancia porque él compraba celulares y me pidió que lo desbloqueara”.

“Si no lo hacía él atacaba a mi familia”

Alrededor de las 9 de la noche, añadió, Lenis le pidió que subiera a la casa. “Vi un cuerpo en la sala. Yo le dije que por qué había hecho eso. Él me dijo que tenía que ayudarle a desaparecer eso, porque si yo no lo hacía él atacaba a mi familia”.

Angy aseguró que, en medio del miedo, decidió escribirle a su hermana menor para decirle que, si le ocurría algo, estaba con Lenis. Además, relató que intentó alertarla enviándole una fotografía, pero la borró de inmediato por temor.

“Me dijo que si no lo hacía mataba a mi bebé, a mi hermana y a mí. Él me dice que hay que sacar el cuerpo... En la casa ya tenía guantes, cinta, cortinas. Cogió uno de los cuerpos, envolvió en bolsas negras y destapó la alcantarilla y otras las llevamos a la góndola de basura”, relató.

Asimismo, la joven afirmó que no reconocía a ninguna de las dos mujeres desaparecidas y que tampoco se atrevió a preguntarle qué había ocurrido. “Él solo me decía que tenía que ayudarle y repetía sus amenazas. Yo tenía miedo y solo pensaba en mi bebé, en que no le pasara nada”.

Durante la investigación, Lenis admitió su responsabilidad y señaló a Angy Pérez como colaboradora. “Sí, ella estuvo conmigo, me ayudó a deshacerme de los cuerpos”, reconoció en el mismo medio anteriormente citado. No obstante, la mujer aseguró que su participación se dio bajo presión y por “miedo” a posibles represalias en su contra.

Macabro hallazgo

El capitán Heliodoro Barrera, jefe de la Sijín de Cali, detalló el procedimiento inicial tras el descubrimiento de los restos. Al respecto, el oficial declaró en Séptimo Día: “Nos reportan el hallazgo de unos restos humanos que estaban al interior de esta alcantarilla”.

En el lugar también fue encontrada una prenda azul que correspondía a una de las víctimas, Karen Canelo. Posteriormente, fueron hallados los restos de la segunda joven, Elizabeth Alejandra.

Según la reconstrucción de los hechos y el análisis de las cámaras de seguridad del sistema de transporte MIO Cable, las dos jóvenes fueron vistas llegando a la estación Brisas de Mayo, en Siloé, aproximadamente a las 4:00 p. m. Después de ese momento, fueron vistas por última vez en la vivienda de los señalados.



Operativo y captura

El operativo de captura se llevó a cabo el 11 de octubre de 2022, tras obtener evidencias físicas mediante un allanamiento en la vivienda de los sospechosos. En el inmueble, los investigadores detectaron rastros de sangre en el suelo, en un lavamanos y en la tubería. Además, se halló una habitación donde faltaba una cortina, cuyo estampado coincidía con las telas utilizadas para envolver parte de los restos humanos encontrados.

Jhon Michael Lenis y su padre fueron condenados por el doble crimen. Aunque Lenis intentó desvincular a su padre de los hechos, su versión no fue acogida, pues las autoridades sostienen que existen pruebas que lo comprometen. Según la investigación, los asesinatos habrían ocurrido entre la 1:30 p. m. y las 2:20 p. m. del 19 de agosto.