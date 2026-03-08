Así cayó ciberdelincuente señalado de robar millones en segundos: Séptimo Día siguió el operativo

La tecnología ha facilitado la vida cotidiana, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de delito. En Colombia, los ciberdelincuentes o ‘crackers’ utilizan engaños digitales, clonación de tarjetas, páginas falsas y plataformas de inversión fraudulentas para robar dinero e información personal en cuestión de segundos. Séptimo Día acompañó a las autoridades en un operativo contra un delincuente cibernético en Bogotá e investigó cómo operan estás redes.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero de 2026, en horas de la madrugada, cuando las autoridades colombianas lograron capturar a Juan Carlos Naranjo, conocido con el alias de ‘El Ilusionista’. Este hombre es señalado de liderar una modalidad de hurto informático en la que, haciéndose pasar por taxista, lograba vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas en Bogotá.

Las cámaras de Séptimo Día acompañaron el operativo que puso fin a una persecución de cuatro meses adelantada por unidades especializadas en delitos cibernéticos.



¿Cómo engañaba ‘El Ilusionista’ a sus víctimas?

Según las autoridades, el capturado utilizaba un taxi para merodear zonas de alta afluencia comercial y de vida nocturna. Al parecer, captaba pasajeros a quienes les decía que solo aceptaba pagos con tarjeta.



Luz de Paredes, pensionada de 60 años y una de las víctimas, relató cómo fue abordada por el sospechoso en una tarde decembrina: "El taxi estaba en buen estado, como nuevo. La persona que paró se veía decente. Me dijo que sí me llevaba, pero siempre y cuando le pagara con tarjeta". La víctima añadió que el taxista parecía un hombre confiable, ya que era "bien hablado, muy pulcro en su presencia, tenía buenos modales”.



Sin embargo, el engaño comenzaba al procesar el pago. El señalado empleaba datáfonos alterados tecnológicamente para capturar la información sensible de las tarjetas. Al respecto, la víctima describió el momento de la transacción: "Cuando fui a pagar, me sacó un datáfono... puse la tarjeta y obviamente al digitar la clave la tapé, no se le iba a dejar ver".

Ante esto, el sujeto insistía en errores de conexión para obligar a la víctima a repetir el proceso: "Tenía dos aparatos electrónicos, todo estaba conectado ahí al equipo del taxi. Entonces me dijo que no había funcionado, entonces que otra vez volviera a digitarle la clave... Puse la clave tres veces en el mismo dispositivo”.

Esta táctica no era aleatoria. El investigador Julián Celis, experto en delitos informáticos de la Policía, explicó que el dispositivo tenía una función oculta: "Él almacenaba las credenciales para posteriormente hacer los retiros".

El "cambiazo" y la pérdida total del dinero

Otra víctima identificada como Diana Duque, docente que visitaba la capital, sufrió la modalidad conocida como el cambiazo. Tras realizar el pago, el señalado le devolvió una tarjeta distinta a la suya sin que ella lo notara inicialmente."Me dijo: ‘Venga, intentamos de nuevo'. Yo la introduje, pero finalmente el tipo me hizo el cambiazo de tarjeta", recordó.

Las consecuencias financieras para los afectados fueron devastadoras. Luz de Paredes denunció la pérdida de sus ahorros: "Me robó aproximadamente 22 millones y yo no tuve con qué hacer el mercado. Yo no tuve con qué comprar los regalos de Navidad. Me dejó con 30 mil pesos", afirmó.

Las autoridades lograron establecer que, tras el robo, el capturado realizó compras masivas en tiempo récord. El abogado de la víctima, Jesús David Vargas, señaló que el sujeto compró ropa por 8 millones de pesos y electrodomésticos por otros 7 millones. “En 11 minutos le robó a mi cliente más de 20 millones de pesos en plena Navidad”, aseguró.

Un operativo contra alias ‘El Ilusionista’

La identificación de alias ‘El Ilusionista’ fue posible gracias a un meticuloso cotejo morfológico. Al utilizar las tarjetas robadas en cajeros electrónicos, su rostro quedó registrado en las cámaras de seguridad, lo que permitió a la Policía confirmar que no se trataba de los titulares de las cuentas.

"No fue fácil. Es una persona que se mueve por toda la ciudad de Bogotá y hace tiros en diferentes cajeros. Es una persona muy hábil para manejar, incluso intercambiar de vehículos, fingía ser taxista", manifestó el investigador del caso, quien tenía la misión de capturar al señalado.

El operativo se llevó a cabo a las 5:20 de la mañana en una vivienda del norte de Bogotá. Durante el allanamiento, las unidades capturaron a Juan Carlos Naranjo y hallaron material probatorio contundente. "Se logró la incautación de 34 tarjetas de crédito y débito y tres celulares", confirmó el investigador Julián Celis.

Además, en el parqueadero del edificio se encontró el taxi, el cual contenía en su interior dos datáfonos adicionales que, según la investigación, estaban "alterado para almacenar las claves".

Juan Carlos Naranjo, alias ‘El Ilusionista’, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por violación de datos personales en concurso con hurto por medios informáticos.

Cifras impactantes de ciberataques

Estos casos demuestran la vulnerabilidad de los ciudadanos ante los ataques de ‘crackers’, término usado por la Policía para definir a criminales cibernéticos que utilizan la tecnología como herramienta de poder para el robo masivo de dinero.

“El año anterior se registraron 13 mil incidentes informáticos por parte de los colombianos. Colombia registra el cuarto puesto después de Brasil, Perú y México con intentos de ciberataques”, afirmó el coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional.

La mitad de los ciberataques en el país, según los análisis de los investigadores, se concentran en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. “El año anterior logramos la captura de 375 ciberdelincuentes”, señaló Vega, quien además explicó que los delitos que más afectan a los colombianos son el acceso abusivo a sistemas informáticos, la violación de datos personales y el hurto por medios informáticos.

En un mundo cada vez más digital, se recomienda consultar siempre información en sitios oficiales, revisar y activar todas las medidas de seguridad en dispositivos y aplicaciones y, ante cualquier sospecha, denunciar de inmediato ante las autoridades.