En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
CASO UNGRD
SENADO
GANADORES CONSULTAS
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Gobierno de Cuba confirma "conversaciones" con representantes de Estados Unidos

Gobierno de Cuba confirma "conversaciones" con representantes de Estados Unidos

El propósito de estas conversaciones es, "en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución", indicó el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Cuba y Estados Unidos.
Banderas de Cuba y Estados Unidos.
AFP

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos". "Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El propósito de estas conversaciones es, "en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución", indicó Díaz-Canel por su parte en un mensaje grabado.

Últimas Noticias

  1. KC-135.jpgUn KC-135 Stratotanker de la Guardia Nacional Aérea.
    KC-135.jpgUn KC-135 Stratotanker de la Guardia Nacional Aérea.
    AFP
    MUNDO

    EE. UU. confirma muerte de cuatro militares al estrellarse avión cisterna de la Fuerza Aérea en Irak

  2. Cuba.
    Cuba.
    AFP
    MUNDO

    Gobierno de Cuba anuncia excarcelación de 51 presos tras acuerdo con el Vaticano: "Buena voluntad"

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Cuba

Publicidad

Publicidad

Publicidad