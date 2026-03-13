Premios Óscar 2026: nominados, a qué hora es la ceremonia y cómo verla

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos desplegó el pasado miércoles la famosa alfombra roja por la que desfilarán las estrellas invitadas a la 98º edición de los Premios Óscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, California.

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El comediante estadounidense Conan O'Brien, quien por segundo año consecutivo presentará la gala, ayudó a extender el tapiz que cubrirá por unos días parte del Paseo de la Fama para dar paso a los protagonistas del cine de este año. Vestido con un enterizo de operario, el presentador se recostó sobre la alfombra y sacó músculo mientras la empujaba junto a varios operarios. "Este año seremos más ambiciosos. El año pasado hubo mucho con los incendios, pero este año se esperan cambios más grandes" y alguna que otra sorpresa, indicó O'Brien a la prensa.



También, adelantó que "va a formar una parte importante del programa" el homenaje a figuras y personalidades de Hollywood fallecidas en el último año, entre los que se encuentra su amigo Rob Reiner, asesinado junto a su mujer, Michelle, el pasado diciembre en su casa de Los Ángeles. "Tendrán que encender la televisión y ver la gala", agregó el comediante tras ser preguntado sobre si este año habrá reivindicaciones políticas o alusiones a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Lea: "Una batalla tras otra": la película con mensaje contra Trump y la derecha extremista de EE. UU.).



La entrega de galardones contará con la participación de estrellas invitadas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición. La 98º edición tendrá además actuaciones especiales que estarán inspiradas en dos de las películas más populares de la temporada: 'K-Pop Demon Hunters' y 'Sinners'.

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El drama 'Sinners' ('Los pecadores'), del director Ryan Coogler, parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas; seguida de 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), la obra de Paul Thomas Anderson, que opta a 13 galardones. Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española 'Sirat', de Oliver Laxe; o la brasileña 'O agente secreto', nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.

Lea: Premios Óscar 2026: entre guerras y polarización, Hollywood celebra lo mejor del cine



¿A qué hora son y cómo ver los Premios Óscar 2026?

La 98º edición de los premios más importantes del cine se transmitirá en Estados Unidos en directo por ABC y en la plataforma Hulu el domingo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes). En Colombia y otros países de Latinoamérica, la temporada de premios, incluidos los Premios Óscar, podrán verse en la plataforma de streaming HBO Max y en el canal TNT.

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La transmisión en vivo de la 98a Entrega de los Oscars es el domingo 15 de marzo a partir de las 6:00 p. m. desde el Dolby Theatre en Ovation Hollywood. "La cobertura completa comenzará una hora antes de la ceremonia, a 5:00 p.m., con del pre-show exclusivo de TNT y HBO Max, con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky como presentadores en vivo desde Los Angeles, quienes tendrán acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja", se lee en un comunicado.



Premios Óscar 2026: la lista completa de las películas nominadas

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Train Dreams

Mejor película internacional

El agente secreto - Brasil

Valor sentimental - Noruega

Un simple accidente - Francia

Sirât - España

La voz de Hind - Túnez

Mejor película animada

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Mejor dirección

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supremo

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Joachim Trier - Valor sentimental

Ryan Coogler - Pecadores

Mejor actriz principal

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - Si tuviera piernas, te patearía

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renata Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

Mejor actor principal

Timothée Chalamet - Marty Supremo

Leonardo Dicaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Faning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Amy Madigan - La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Train Dreams

Mejor montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirât

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y Ceniza

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Pecadores

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La maquina

La hermanastra fea

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor cortometraje de acción real

Butcher's Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor guion adaptado

Bugonia - Will Tracy

Frankenstein - Guillermo del Toro

Hamnet - Chloé Zhao

Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson

Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor guion original

Blue Moon - Robert Kaplow

Un simple accidente - Jafar Panahi

Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie

Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier

Pecadores - Ryan Coogler

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stella Skargard - Valor sentimental

Mejor casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y Cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor canción original

Dear Me - Relentless

Golden - Kpop Demon Hunters

I Lied to You - Pecadores

Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!

Train Dreams - Train Dreams

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cuttin Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor cortometraje documental

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness