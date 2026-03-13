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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Premios Óscar 2026: nominados, a qué hora es la ceremonia y cómo verla

Premios Óscar 2026: nominados, a qué hora es la ceremonia y cómo verla

Los Premios Óscar 2026 se celebran el domingo 15 de marzo. Conozca los nominados, a qué hora es la ceremonia y cómo verla desde Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Premios Óscar 2026: nominados, a qué hora es la ceremonia y cómo verla
La edición 98 de los Premios Óscar es el domingo 15 de marzo de 2026.
Emmanuel Dunand/AFP

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos desplegó el pasado miércoles la famosa alfombra roja por la que desfilarán las estrellas invitadas a la 98º edición de los Premios Óscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, California.

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El comediante estadounidense Conan O'Brien, quien por segundo año consecutivo presentará la gala, ayudó a extender el tapiz que cubrirá por unos días parte del Paseo de la Fama para dar paso a los protagonistas del cine de este año. Vestido con un enterizo de operario, el presentador se recostó sobre la alfombra y sacó músculo mientras la empujaba junto a varios operarios. "Este año seremos más ambiciosos. El año pasado hubo mucho con los incendios, pero este año se esperan cambios más grandes" y alguna que otra sorpresa, indicó O'Brien a la prensa.

También, adelantó que "va a formar una parte importante del programa" el homenaje a figuras y personalidades de Hollywood fallecidas en el último año, entre los que se encuentra su amigo Rob Reiner, asesinado junto a su mujer, Michelle, el pasado diciembre en su casa de Los Ángeles. "Tendrán que encender la televisión y ver la gala", agregó el comediante tras ser preguntado sobre si este año habrá reivindicaciones políticas o alusiones a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Lea: "Una batalla tras otra": la película con mensaje contra Trump y la derecha extremista de EE. UU.).

La entrega de galardones contará con la participación de estrellas invitadas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición. La 98º edición tendrá además actuaciones especiales que estarán inspiradas en dos de las películas más populares de la temporada: 'K-Pop Demon Hunters' y 'Sinners'.

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El drama 'Sinners' ('Los pecadores'), del director Ryan Coogler, parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas; seguida de 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), la obra de Paul Thomas Anderson, que opta a 13 galardones. Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española 'Sirat', de Oliver Laxe; o la brasileña 'O agente secreto', nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.

Lea: Premios Óscar 2026: entre guerras y polarización, Hollywood celebra lo mejor del cine

¿A qué hora son y cómo ver los Premios Óscar 2026?

La 98º edición de los premios más importantes del cine se transmitirá en Estados Unidos en directo por ABC y en la plataforma Hulu el domingo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes). En Colombia y otros países de Latinoamérica, la temporada de premios, incluidos los Premios Óscar, podrán verse en la plataforma de streaming HBO Max y en el canal TNT.

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La transmisión en vivo de la 98a Entrega de los Oscars es el domingo 15 de marzo a partir de las 6:00 p. m. desde el Dolby Theatre en Ovation Hollywood. "La cobertura completa comenzará una hora antes de la ceremonia, a 5:00 p.m., con del pre-show exclusivo de TNT y HBO Max, con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky como presentadores en vivo desde Los Angeles, quienes tendrán acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja", se lee en un comunicado.

Premios Óscar 2026: la lista completa de las películas nominadas

Mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Train Dreams

Mejor película internacional

  • El agente secreto - Brasil
  • Valor sentimental - Noruega
  • Un simple accidente - Francia
  • Sirât - España
  • La voz de Hind - Túnez

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Zootopia 2

Mejor dirección

  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Joachim Trier - Valor sentimental
  • Ryan Coogler - Pecadores

Mejor actriz principal

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - Si tuviera piernas, te patearía
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Renata Reinsve - Valor sentimental
  • Emma Stone - Bugonia

Mejor actor principal

  • Timothée Chalamet - Marty Supremo
  • Leonardo Dicaprio - Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actriz de reparto

  • Elle Faning - Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
  • Amy Madigan - La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Train Dreams

Mejor montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirât

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fuego y Ceniza
  • F1
  • Jurassic World: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor maquillaje y peinado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • La maquina
  • La hermanastra fea

Mejor música original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor cortometraje de acción real

  • Butcher's Stain
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor guion adaptado

  • Bugonia - Will Tracy
  • Frankenstein - Guillermo del Toro
  • Hamnet - Chloé Zhao
  • Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams - Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor guion original

  • Blue Moon - Robert Kaplow
  • Un simple accidente - Jafar Panahi
  • Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie
  • Valor Sentimental - Eskil Vogt y Joachim Trier
  • Pecadores - Ryan Coogler

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Pecadores
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Stella Skargard - Valor sentimental

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: Fuego y Cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor canción original

  • Dear Me - Relentless
  • Golden - Kpop Demon Hunters
  • I Lied to You - Pecadores
  • Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!
  • Train Dreams - Train Dreams

Mejor documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cuttin Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor cortometraje documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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