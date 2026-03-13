Mujer perdió sus ahorros tras confiar en falso video con IA de Shakira que promovía inversión

La ciberdelincuencia en Colombia ha escalado a niveles críticos, posicionando al país como el cuarto con más intentos de ciberataques en Latinoamérica, según datos de la Policía Nacional. Además, esta modalidad delictiva ha evolucionado al punto de utilizar inteligencia artificial para crear publicidad engañosa.

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Séptimo Día conoció el caso de Dina Marcela Álvarez, una docente de 37 años que terminó siendo víctima de un engaño digital tras confiar en una publicación en Facebook donde la imagen de una celebridad la alentó a invertir. “Dije: ‘No, pues si Shakira hizo eso, yo con tan poco también puedo hacerlo’”, relató la mujer al recordar cómo el uso de esta avanzada tecnología la convenció de entrar en un supuesto negocio que terminó por acabar con sus ahorros.

Dina Marcela Álvarez, residente en Soacha, aseguró que “todo lo que yo invertí se perdió”, tras caer en un falso anuncio en redes sociales. El engaño ocurrió a través de Facebook, donde vio un video en el que la cantante Shakira aparentemente promocionaba inversiones en criptomonedas. La suplantación era tan convincente que Dina no sospechó de la veracidad del contenido.



La víctima admitió que la sofisticación tecnológica fue un factor determinante para su confianza: "No imaginé que Shakira era inteligencia artificial". Tras mostrar interés en la supuesta oportunidad de negocio, la captación fue inmediata por parte de los delincuentes. "Anoté mi número de teléfono y ellos inmediatamente me llamaron", recordó sobre aquel diciembre de 2022.



“Todo había sido una estafa”

La red criminal operaba bajo una estructura de promesas de alta rentabilidad con bajo riesgo. A Dina Marcela se le aseguró que una inversión inicial de un millón de pesos podría convertirse rápidamente en $5 millones. Ella explicó que el mensaje era recurrente entre los supuestos inversionistas: "Habían varias personas que salían diciendo que con poca inversión un millón de pesos uno podía ganar bastante a través de la criptomoneda”. Inicialmente, la plataforma digital utilizada mostraba un crecimiento ficticio del capital para incentivar mayores depósitos.



"El primer día el valor de ese millón de pesos se duplicó a $2 millones con la compra al día siguiente con la compra se aumentó 600 mil pesos ahí iba sumando", detalló. Cuando sus ahorros alcanzaron una cifra significativa en el sistema, decidió que era momento de retirar el dinero, pero se encontró con una barrera común en este tipo de estafas: la exigencia de más dinero para liberar los fondos. "Alcancé a tener $10 millones. Quise sacarlos, pero para poderlos sacar que tenía que consignar $5 millones a otra cuenta que ellos me iban a dar".

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A pesar de los reclamos, la plataforma no permitía el egreso de capital: "Si se reflejaba el valor, pero por ningún lado se veía cómo retirar el dinero". Al final, todo su capital desapareció del sistema. "El dinero disminuyó totalmente todo lo que yo había invertido se perdió", concluyó Dina, quien añadió: “Todo había sido una estafa”.



Mujer perdió los ahorros de la fiesta de 15 años de su hija

Otra de las víctimas de esta red fue Catalina Ramírez Lucero, una agente bilingüe de 33 años que buscaba una fuente de ingresos extra para un evento familiar de gran importancia. "Se acercaban los 15 años de mi hija y yo tenía un dinero ahorrado para eso. Mi mayor motivación era tener otra fuente de ingresos que también me ayudara en cierta parte con la celebración, por eso invertí parte de ese dinero que tenía ahorrado para hacerlo crecer", relató Catalina.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2022, cuando firmó el contrato. Sin embargo, mediante engaños, los ciberdelicuentes le pidieron acceso remoto a su computador con el argumento de guiarla en las supuestas operaciones financieras.

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En poco tiempo, la cuenta de Catalina pasó de mostrar pequeñas ganancias a quedar totalmente vacía. Al intentar comunicarse con sus asesores, solo obtuvo silencio. "No me respondía. Cuando yo revisé la plataforma habían pérdidas, ya había cero en la cuenta. Entonces yo dije: 'No pues me estafaron voy a reportarlo a la policía'".

Al igual que otras víctimas, Catalina reflexionó sobre la facilidad con la que estos delincuentes logran persuadir a las personas: "Fue fácil caer en manos de ellos y me faltó como de pronto más malicia investigar más... Me sentí como que jugaron con mi mente. Me sentí muy ingenua. ".



Experto en software también cayó en este ciberdelito

La sofisticación de las interfaces digitales creadas por estos delincuentes es tan alta que incluso profesionales del área tecnológica han resultado afectados. Miguel Darío Vázquez, un ingeniero en sistemas y analista de calidad de software residente en Medellín, también fue estafado por estas plataformas. Su conocimiento técnico no fue suficiente para detectar el fraude inicialmente: "En la aplicación no es que se viera falsa ni nada, funcionaba todo bien y yo a veces hacía comparaciones con algunos datos y coincidían".

Este panorama refuerza la advertencia de las autoridades sobre la celeridad y el alcance de los delitos informáticos en el país. El uso de ingeniería social, combinado con herramientas de inteligencia artificial y plataformas que imitan mercados financieros reales, permite a los ciberdelincuentes captar millones en segundos, afectando a ciudadanos de todos los perfiles profesionales y edades.

“El año anterior se registraron 13 mil incidentes informáticos por parte de los colombianos. Colombia registra el cuarto puesto después de Brasil, Perú y México con intentos de ciberataques”, afirmó el coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional. Además, según los análisis de las autoridades, la mitad de los ciberataques en el país se concentran en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

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Se registran en promedio 12 ataques informáticos al día, acumulando más de 130.000 incidentes anuales bajo modalidades que van desde el acceso abusivo a sistemas hasta el hurto por medios informáticos.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.