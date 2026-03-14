Resultados de Baloto y Revancha último sorteo del 14 de marzo de 2026: números ganadores

Este sábado 14 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Baloto y su modalidad Revancha, uno de los juegos de azar más populares y seguidos en Colombia. Con acumulados millonarios en juego, miles de apostadores en diferentes regiones del país permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora que podría convertir a un participante en el nuevo multimillonario de la jornada.



A lo largo de los años, este juego se ha consolidado como uno de los más reconocidos dentro del calendario nacional de sorteos, gracias a sus atractivos acumulados y a la posibilidad de participar tanto en el sorteo principal como en la modalidad adicional de Revancha.

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Como es habitual, el proceso de extracción de las balotas se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad, verificación y control. Delegados y autoridades supervisan cada etapa del sorteo con el objetivo de garantizar transparencia y confiabilidad en el desarrollo del juego.

La transmisión del sorteo se lleva a cabo en horario nocturno, aproximadamente a las 11:00 p.m., y puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales del juego, incluidas sus transmisiones en Facebook Live y YouTube. A través de estos canales, los participantes pueden observar en tiempo real la extracción de cada una de las balotas y conocer los números que conforman la combinación ganadora de la noche.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha

Una vez finaliza la transmisión oficial y se valida el proceso de extracción, la organización del juego publica los resultados correspondientes al sorteo de esta jornada.



Baloto



Números: 23, 07, 02, 36, 31

23, 07, 02, 36, 31 Superbalota: 16

Revancha



Números: 39, 15, 02, 27, 38

39, 15, 02, 27, 38 Superbalota: 10

Tras concluir el sorteo, los resultados oficiales se difunden a través de los canales institucionales del juego. Las autoridades recomiendan a los jugadores revisar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar los números únicamente mediante las plataformas oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo funciona Baloto y la modalidad Revancha?

Baloto opera mediante un sistema en el que los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación participa automáticamente en el sorteo principal.



La modalidad Revancha funciona como una opción adicional que permite que la misma combinación de números participe en un segundo sorteo independiente. Esto significa que los jugadores cuentan con una oportunidad extra de ganar sin necesidad de escoger nuevos números.

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El costo del tiquete para participar en el sorteo principal de Baloto es de $6.000, mientras que la apuesta que incluye la modalidad Revancha tiene un valor de $9.000. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados, redes de loteros y plataformas digitales habilitadas en el país.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, los jugadores deben conservar el tiquete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones, ya que este documento es indispensable para iniciar el proceso de reclamación.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos de pago autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben gestionarse directamente ante el operador del juego, presentando el documento de identidad correspondiente.

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Asimismo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales.

Si en esta jornada el premio mayor no registra ganador, el acumulado se traslada automáticamente al siguiente sorteo, lo que incrementa el monto disponible y aumenta la expectativa entre los participantes.

Con el sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026, Baloto y su modalidad Revancha continúan consolidándose como dos de los juegos de azar más seguidos en Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que esperan acertar la combinación ganadora y cambiar su destino con un solo resultado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co