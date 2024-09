Electrodoméstico que no puede faltar en su casa si quiere ahorrar en el recibo de la luz

En la búsqueda constante por reducir el consumo de energía y, por ende, disminuir el costo en el recibo de la luz, es clave identificar los electrodomésticos que pueden contribuir significativamente a este objetivo.

Hay un electrodoméstico que se volvió vital en cualquier hogar que busque optimizar su consumo de energía. ¿Cuál es?

Nevera ecodiseñada, electrodoméstico que le hará ahorrar en el recibo de la luz

Recientemente, Haceb lanzó en el mercado la nueva nevera ecodiseñada. Estas son algunas características:



El gabinete interior está hecho con material 100% reciclado. Muchos otros productos solo alcanzan un 70% de materiales reciclados. Utiliza un motor inverter que ajusta su potencia según la demanda, lo que permite un ahorro de hasta el 67% en energía. Incluye mecanismos de frío sectorizado y estable, corrientes de aire optimizadas, una zona para descongelar y bandejas independientes para frutas y verduras. Este sistema asegura la frescura y conservación de los alimentos con el menor consumo de energía posible. El panel de control Smart Pro regula de forma autónoma la temperatura, adaptándose a las condiciones ambientales y de altitud. Esto permite un rendimiento óptimo en diferentes zonas climáticas, como Bogotá y Barranquilla. La pintura utilizada es libre de metales pesados y tiene bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC), lo que es más seguro para la salud.

¿Cuánto cuesta la nevera ecodiseñada de Haceb?

Aunque por el momento este electrodoméstico no está disponible en Colombia, según la página de Haceb, su costo aproximado es de $2.650.000. Se espera que pronto salga a la venta.

1. Televisores LED

Consumen significativamente menos energía que los modelos LCD o plasma. Un televisor LED de 40 pulgadas, por ejemplo, consume entre 32 y 33 W por hora.

2. Bombillas LED

Son mucho más eficientes que las bombillas incandescentes tradicionales. Consumen entre 4 y 5 W por hora, en comparación con los 25 W de una bombilla incandescente.

3. Enchufes programables

Los enchufes programables, tanto inteligentes como no inteligentes, permiten controlar el tiempo de uso de los electrodomésticos conectados. Esto ayuda a evitar el consumo de energía en dispositivos que no necesitan estar encendidos todo el tiempo.

Publicidad

Consejos para maximizar el ahorro de energía