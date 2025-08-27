EN VIVO: El futuro sostenible: valor que se genera y se comparte

En los primeros meses de 2025, varias compañías de talla mundial han reducido sus programas ambientales y sociales, lo que ha generado la necesidad de repensar cómo entendemos la sostenibilidad en los negocios. Frente a este panorama, Grupo Aval presentará su visión de que la rentabilidad y el impacto social y ambiental no son metas opuestas, sino complementarias. Entre sus iniciativas destacan la emisión de bonos verdes y sociales, la implementación del ROE Sostenible y una cartera que supera los $23 billones en proyectos con impacto positivo.

Durante el encuentro también se compartirán experiencias inspiradoras como Misión La Guajira, que ha llevado agua potable, energía sostenible y seguridad alimentaria a más de 21.500 personas de comunidades Wayúu. Estos resultados muestran cómo las decisiones estratégicas, cuando están guiadas por un propósito, pueden transformar comunidades enteras y dejar huellas positivas en el país.

Conéctese este 28 de agosto, de 9:00 a 10:00 a. m., a la conversación virtual organizada por Foros El Espectador, Caracol Televisión y Grupo Aval, con la participación de Paula Durán, vicepresidenta de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos de Grupo Aval, y la moderación de Juan Camilo Cortés, periodista y presentador de Noticias Caracol.